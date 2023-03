Bolaños reduce a una "anécdota" el vídeo de la secretaria de Estado de Igualdad

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considera una "anécdota" el vídeo que subió la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', en los que un grupo de jóvenes que asistían a la manifestación del 8M de Madrid repetían cánticos contra el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar", coreaba un grupo de jóvenes, mientras Rodríguez se grababa sonriendo. La secretaria de Estado difundió el vídeo a través de sus redes sociales, aunque unas horas después lo borró.

Durante una visita a Extremadura, el ministro de la Presidencia ha afirmado que no comparte "comportamientos" como el de Rodríguez, aunque ha pedido no quedarse "en anécdotas más o menos afortunadas", sino en recordar que el 8M fue "un día festivo, reivindicativo, en el que las mujeres volvieron a decir que tenemos que seguir avanzando en la igualdad".

Para Bolaños, "no hay que poner el foco" en el vídeo de la secretaria de Estado, sino en "avanzar hacia la igualdad", tras lo cual ha recordado que esta misma semana el Gobierno aprobó el anteproyecto de una nueva ley de paridad porque "si las mujeres y los hombres somos la mitad de la población, lo lógico es que en los órganos de decisión también lo seamos".