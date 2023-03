Sevilla mantiene la 'ley seca' en Semana Santa, pero el Ayuntamiento se abre a flexibilizar las restricciones

Habrá 'ley seca' en Semana Santa, pero menos restrictiva de lo inicialmente previsto durante la Madrugada. Así lo decidió este miércoles el Ayuntamiento de Sevilla tras mantener un nuevo encuentro con representantes de los hosteleros de la ciudad, si bien desde el equipo de Gobierno local quisieron dejar muy claro que la seguridad seguirá siendo la "prioridad".

Con carácter general, los establecimientos que estén ubicados en el entorno de la Carrera Oficial podrán cerrar inicialmente media hora más tarde de lo estipulado, es decir, a las 1.30 h de la madrugada, si bien se trata de una medida que aún se tiene que confirmar una vez se concrete la normativa oficial. Además, se van a flexibilizar los requisitos para aquellos restaurantes a los que sí se les permite cerrar más allá de la hora establecida para el resto, que son aquellos ubicados en el eje Álvarez Quintero, Argote de Molina y Plancentines y en la zona Plaza Nueva y calle Bilbao, pero que no pueden vender alcohol y solo pueden atender a los clientes en el interior y estando todos sentados.

Aunque el Ayuntamiento no ha concretado los detalles de esta flexibilización, sí apunta a que haya más establecimientos que puedan acogerse al horario ampliado. En este sentido, el alcalde, Antonio Muñoz, aseguró que "hay que entender que una chocolatería, una pastelería o un bar que no es de copas no atentan ni suponen un riesgo".

Por último, el Consistorio y el sector acordaron establecer una mesa de diálogo permanente durante todas las Fiestas de Primavera, lo que incluye también la Feria de Abril, de forma que las medidas adoptadas se puedan evaluar a diario, así como la aplicación de la normativa y el cumplimiento por parte de los negocios.

En cuanto al resto de los días de la Semana Santa, se mantendrán las mismas medidas aplicadas ya en 2019 y 2022, es decir, la retirada de veladores y la prohibición de expedir bebidas con latas o vasos de cristal para su consumo en la vía pública en las calles por las que pasan las cofradías desde una hora antes de la llegada de la cruz de guía.

El sector apela a su "responsabilidad"

"La ciudad se juega mucho en Semana Santa", remarcó el regidor, que aseveró que "lo peor que nos podría ocurrir como ciudad es que fuésemos noticia por algún incidente" en torno a la Madrugada, como ya ocurriera con los graves sucesos del año 2000 y otros ocurridos posteriormente, los últimos en 2017.

Muñoz también valoró que los hosteleros están "haciendo gala de una responsabilidad que algunos políticos de la oposición no están teniendo", en alusión a las críticas que la 'ley seca' ha recibido por parte del PP y de Cs, que acusan al alcalde de "criminalizar" a la hostelería y le exigen que ponga el foco en el control de los botellones.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda, manifestó el "mayor de los respetos y estima" al sector que le trasladó Muñoz, e incidió en el "firme compromiso" de la hostelería de "realizar nuestra labor con el mayor sentido de la responsabilidad", rechazando de plano el consumo de alcohol en la calle.