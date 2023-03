Una marea morada ha vuelto a inundar este 8-M las calles de Madrid. Al atardecer, en torno a 27.000 personas -según datos de la Delegación del Gobierno- se han agolpado en el centro para reivindicar, un año más, la igualdad de derechos y gritar contra las violencias machistas que todavía se ciernen sobre las mujeres. El grito, no obstante, no ha sido unánime. El feminismo marchaba este miércoles en dos rutas paralelas en la capital, en un reflejo de la división que, por segundo año consecutivo, separa al movimiento en dos bandos enfrentados por asuntos como la ley trans o la abolición de la prostitución.

Las movilizaciones arrancaban, además, con la resaca emocional que dejó el enfrentamiento entre las dos fuerzas del Gobierno por la reforma de la ley del 'solo sí es sí', debatida el día anterior con duras acusaciones entre ambas partes. Con menos de 50 metros de separación, los socios de la coalición han acudido -cada uno con una pancarta- a la manifestación más multitudinaria, la convocada por la Comisión 8-M, que ha partido a las 19.00 horas desde la glorieta de Atocha para desembocar en Plaza de España. Había, eso sí, más de una persona confundida por las dos convocatorias, que no sabía muy bien hacia qué dirección marchar.

En el ambiente, entre pancartas, clamores y bufandas moradas, se respiraba un clima de impotencia por la brecha abierta en el feminismo, con una sensación de que el enfrentamiento dentro del movimiento no beneficia a nadie más que a quienes niegan las discriminaciones que persisten contra las mujeres. "Lo único que hace es manchar la lucha, y sobre todo separarnos en vez de unirnos para luchar por lo mismo, que es lo que tendría que hacer", lamentaba a 20minutos Ana, una joven de 24 años que acudía a la manifestación junto a su amiga María.

Y es que, pese a todo, hay un mensaje común que comparten y han gritado este miércoles todas las feministas: es urgente erradicar todas las violencias machistas y seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres. "Queremos derechos", gritaba entre saltos de emoción un grupo de niñas de entre 5 y 8 años. Por pequeñas como ellas se manifestaba Mari Carmen, una mujer enfundada en una capa morada que reivindicaba la igualdad y la lucha contra la violencia machista, "como hicieron antes nuestras madres y abuelas, ahora tenemos que hacerlo por nuestras hijas y nietas".

Como ya ocurrió el año pasado, la manifestación más concurrida -con en torno a 17.000 asistentes- ha sido la de la Comisión 8M, convocante de las manifestaciones feministas de las últimas décadas, y en la que se ha instado al Gobierno a "no dar un paso atrás sobre el consentimiento" y dejarlo "en el centro" de la ley del 'solo sí es sí'. En este recorrido marchaban las que defienden un feminismo en el que "caben todas", también las mujeres trans. Las violencias sexuales y los cuidados han sido las otras grandes protagonistas en las pancartas y gritos de las manifestantes. "Tener sexo no es un derecho", o "Mujer cuidadora también es trabajadora" son algunos de los lemas que enmarcaban la movilización.

Durante el recorrido, se vivieron unos minutos de tensión cuando un grupo convocado por las Nuevas Generaciones del PP de Madrid desplegó una pancarta en la que se leía "Que te vote tito Berni", en alusión al exdiputado socialista investigado en el caso Mediador. Fueron escoltados por policías de paisano tras ser increpados por algunas de las asistentes.

Pese a las duras críticas, la manifestación contó con la participación de varias ministras del PSOE. No estaba, eso sí, Carmen Calvo, abanderada de las "feministas clásicas" y contraria a la ley trans, que ha esquivado la polémica de tener que decidirse por una movilización al marcharse a Córdoba a celebrar el Día de la Mujer. María Jesús Montero, como portavoz de las socialistas, ha eludido pronunciarse sobre el enfrentamiento vivido con sus socios de Unidas Podemos este mismo martes en el Congreso. La ministra ha reconocido que entre las dos partes "hay discrepancias técnicas", pero que, aun con ello, "este es un Gobierno fuerte". Sobre el choque dentro del movimiento feminista, la titular de Hacienda ha señalado que la rivalidad no está dentro de las mujeres. "Está fuera, en aquellos que niegan que haya machismo estructural en el conjunto de la sociedad".

En la cabecera de Unidas Podemos, Irene Montero ha llegado aupada entre vítores de "Irene, valiente, aquí está tu gente". La ministra de Igualdad ha instado a no dar "un paso atrás" en la defensa de los derechos de "todas las mujeres". "El movimiento feminista es un movimiento transinclusivo", ha aseverado rodeada de su número dos, Ángela Rodríguez; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la portavoz de UP, Isa Serra; la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge; y la activista de los derechos LGTBI Boti García. Con el lema 'Las feministas podemos transformarlo todo', la formación morada ha arrancado la marcha en el Paseo del Prado con mensajes en defensa del 'solo sí es sí', y consignas dirigidas a la parte socialista del Ejecutivo: "No estamos a salvo con Carmen Calvo" o "Pedro Sánchez es un trilero" son algunos de los cánticos que se han escuchado.

Una segunda marcha pide la dimisión de Irene Montero

En dirección a la calle Atocha se ha encaminado a las 18.30 h. la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, en la que precisamente se ha pedido la dimisión de Irene Montero. La marcha, secundada según la Delegación del Gobierno por unas 10.000 personas, ha reivindicado en su recorrido hasta la plaza de la Santa Cruz la abolición de la prostitución con consignas en contra de la cosificación del cuerpo de las mujeres.

“Putero, pagando también estás violando”, “Ninguna mujer nace para puta”, “Ser mujer no es un sentimiento”, “Fuera nabos de nuestros lavabos”, “Mi cuerpo no se vende, mi vientre no se alquila” y “Las mujeres no tenemos pene” son algunos de los cánticos que han acompañado a los manifestantes en su protesta. También han hecho referencia entre sus reivindicaciones a la ley del 'solo sí es sí' al grito de “Soltar violadores no es igualdad”.

La llegada a la plaza de la Santa Cruz se ha producido al son de los tambores, gracias a una “batucada radicalizada”. Antes, durante el recorrido, una agrupación de mujeres laicas de contextos musulmanes ha quemado de manera simbólica unos velos para reivindicar su rechazo a la misoginia presente en el Islam, reclamar su pertenencia a la civilización española y condenar la utilización de la religión y el velo para “relativizar la cultura”.

A esta marcha han acudido varios representantes del PP, como la vicesecretaria general de Política Social, Carmen Navarro, quien junto con otras diputadas y senadoras, como Beatriz Fanjul, ha reivindicado el objetivo de "frenar el desastre" ocurrido con el "error" de la ley trans.

"La división del feminismo es un desastre que pone de manifiesto que este no es el gobierno que se merece España, es un desgobierno. Creemos que la fuerza de las urnas dará a España y a las mujeres el gobierno que merecen", ha asegurado. Igualmente crítica se ha mostrado muy crítica con la ley del 'solo sí es sí' y las más de 700 rebajas de condenas a delincuentes sexuales que han aprobado algunos tribunales españoles. "Vemos como sufren las víctimas de los agresores sexuales a los que se les reducen sus penas. Esta es una manifestación de la sociedad civil y de las mujeres y por eso estamos aquí", ha subrayado.

Una vez en la plaza, representantes del Movimiento Feminista de Madrid han arremetido contra la ley del 'solo sí es sí', tras exigir de nuevo la dimisión de Irene Montero: “El feminismo no reclamó nunca una rebaja de penas a los agresores sexuales. El Ejecutivo debe asumir responsabilidades y acometer las reformas precisas”. Además, han pedido de nuevo la abolición de la prostitución: “No queremos vivir en un Estado proxeneta que se lucra con la explotación y violencia contra las mujeres y que goza de la complicidad de los partidos que lo gobiernan”.

Entre sus reivindicaciones, también han exigido el fin de la pornografía, que “perpetúa y canaliza la violencia sexual”, y la tipificación como delito de los vientres de alquiler. Asimismo, han rechazado una “neolengua” que “borra” a las mujeres y han pedido la retirada de todos los artículos referidos a la identidad de género.