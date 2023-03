"Soltar violadores no es igualdad" o "con Carmen Calvo no estamos a salvo": los cánticos en las marchas del 8M

El 8 de marzo en Madrid se han vivido dos marchas diferentes para movilizarse en el Día Internacional de la Mujer, y en ambas se dieron cánticos de todo tipo. El motivo de la división han sido normas como la ley trans o la ley del 'solo sí es sí', esta última convertida en una auténtico cisma en el Gobierno de coalición.

Así, en la organizada por la Comisión 8M se cantaron lemas como "con Carmen Calvo no estamos a salvo", en referencia a la exvicepresidenta del Gobierno, que no se encontraba en Madrid. En el otro lado, las proclamas han sido algunas como "soltar violadores no es igualdad" o "mi cuerpo no se vende, mi vientre no se alquila".

"Las hormonas nada solucionan", fue otra de las frases que se pronunciaron, así como "ser mujer no es un sentimiento". En la lista de lemas abolicionistas se escucharon gritos de "putero, pagando también estás violando". Y es que en esa marcha repitieron, al mismo tiempo consignas como: "Las mujeres no somos mercancía", "Abolición de la prostitución" o "Ninguna mujer nace para puta".

Otra de las escenas en una de la marchas se produjo cuando varias mujeres laicas, pero que han crecido en contextos islámicos, se han acordado de las mujeres en países como Afganistán y han quemado velos en la cabecera de manera simbólica. "Talibán, cabrón, el velo es opresión", proclamaron.

Estas han sido las frases de la marcha convocada por la Comisión 8M:

"Con Carmen Calvo no estamos a salvo"

​"Talibán, cabrón, el velo es opresión"

"El violador eres tú"

"Antes muerta que terfilla"

Mientras, en la organizada por el Movimiento Feminista de Madrid: