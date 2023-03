Cómo debe ser la dieta de nuestros hurones: "No es lógico pensar que va a estar igual de bien hidratado comiendo un alimento seco"

LITTLE PAWS AT HOME

Sobre los hurones como animales de compañía todavía nos queda mucho cosas por aprender. Si existe un debate abierto sobre qué alimentación es la más adecuada en perro, no sorprende pensar que en cuanto a hurones existe un mayor desconocimiento sobre este tema.

Tenemos muy interiorizado el consumo de pienso por parte de nuestras mascotas pero la realidad es que no a todos nuestros peludos les va bien este tipo de alimento. En el caso de los hurones, no debemos olvidarnos de que son un carnívoro estricto que obtiene la mayor parte de la hidratación que necesita a través de la alimentación.

"No es lógico pensar que va a estar igual de bien hidratado comiendo un alimento seco que un alimento húmedo", explica Isabel Peña, experta en nutrición y educación en hurones con más de 13 años de experiencia y divulgadora a través de su cuenta Little Paws at Home.

También debemos recordar que la fisiología del hurón va encaminada al consumo de carne. "Tienen un tracto digestivo corto que no está diseñado para procesar materia vegetal de forma eficiente (no poseen determinadas enzimas e incluso la flora bacteriana adecuada para ello) y sus dientes están adaptados para atrapar, despiezar y desgarrar", añade la experta.

Cómo elaborar una dieta natural para nuestros hurones

Está demostrado que una dieta inadecuada a base de pienso puede causar graves problemas de salud como los insulinomas, la hipocalcemia o diarreas. Por todos estos motivos, Peña siempre recomienda la alimentación natural. "Tiene muchísimas ventajas a nivel de salud y calidad de vida para ellos", comenta. "A parte, es tan versátil que se puede adaptar a cualquier necesidad y etapa de vida".

"Lo bueno de la alimentación natural es que se adapta a las necesidades del individuo concreto, lo que quiere decir que si un hurón puede y acepta el crudo se puede formular una dieta BARF, pero si por problemas de salud o por gustos no es posible, también podemos ofrecer una alimentación cocinada", detalla Peña.

A la hora de ofrecer dieta natural a nuestros hurones lo importante es saber realizarla de forma adecuada y equilibrada, siempre pidiendo ayuda a profesionales y expertos ante cualquier duda que tengamos (ya sea a nuestro veterinario de exóticos o a un especialista en nutrición de hurones).

"La dieta natural cruda se compone de huesos carnosos (crudos siempre), vísceras y carne muscular", enumera Peña. "Dentro de estos tres grupos podemos encontrar mucha variedad para hacer la dieta lo más completa posible, pudiendo añadir también pescado azul una vez a la semana, siendo ideal que sea pequeño".

Si optamos por la dieta natural cocinada tendremos que ofrecer a nuestros pequeños peludos carne muscular y vísceras. "En este caso no se añaden huesos porque es peligroso ofrecerlos cocinados", advierte la experta en nutrición. "Además, en cualquier de estas dietas podemos darles complementos como huevo, caldo de husos o aceite de pescado".

"Es importante entender que la dieta natural cruda o cocinada no se trata únicamente de dar carne y ya, tenemos que tener en cuenta que deben respetarse unas cantidades concretas de cada elemento de la dieta para que sea equilibrada", recuerda Peña.

¿Esto qué quiere decir? Que tanto el exceso o la escasez de cualquiera de los elementos de la dieta puede traer problemas graves a corto y largo plazo. "Por eso, lo ideal es informarse en fuentes fiables y pedir ayuda en caso de ser necesario", aconseja Isabel. "Anualmente veo bebés con hipocalcemias por dietas mal formuladas o hurones con gastroenteritis por haber realizado mal la dieta o la transición".