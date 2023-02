Todo aquel que comparta la vida con un hurón sabe que pueden comportarse tanto como perros que como gatos pero que, sin embargo, sus cuidados no son nada parecidos a los de estos dos típicos animales de compañía, lo que nos lleva muchas veces a cometer errores. Ejemplo de esto es cuando hablamos de la higiene de los hurones.

¿Necesitan los hurones que les bañemos como hacemos, por ejemplo, con los perros? Si somos primerizos con estos animales y acudimos a cualquier tienda de mascotas donde vendan productos para estos peludos, encontraremos geles especiales y champuses específicos para hurones, lo que nos sugiere que lo necesitan.

También, si nos introducimos en comunidades de Facebook u otras redes sociales donde hablar con gente que tenga también hurones, vamos a encontrarnos con muchos que defienden los baños, apelando que sus peludos los adoran y disfrutan del agua; mientras que otros nos dirán que no debemos hacerlo bajo ningún concepto porque no los necesitan.

Entonces, ¿qué debemos hacer realmente? ¿Necesitan los baños los hurones? Sara Acebo, veterinaria especializada en animales exóticos y divulgadora a través de Exotips, explica que estos animales "se bañan solos mediante el acicalamiento".

Cómo limpiar a un hurón sucio sin el baño con agua y jabón

"No necesitan baños con agua y jabón tal y como los tenemos en mente", asegura la experta. "Salvo que el animal tenga un problema cutáneo o alguna patología por la que necesita baños, no son necesarios y éstos últimos deben ser recomendados por un profesional".

Acebo detalla que, el motivo por el que no debemos bañar a nuestros hurones es porque, al hacerlo, estamos dañando su piel. "Se eliminan los aceites protectores que tienen y obligamos a que se produzcan más, lo que además puede aumentar el olor natural del hurón", advierte.

"Además, puede ocasionarles repercusiones como estrés durante el baño, otitis, hipotermia, ansiedad, debilidad del sistema inmunitario y lesiones en las capas superficiales de la piel debido a la eliminación de las protectoras", detalla la especialista en exóticos.

El principal motivo por el que a los tutores de hurones se les ocurre bañar a sus hurones es por el olor que desprenden (en algunas ocasiones bastante fuerte) o porque hayan salido de paseo y estén sucios de barro o arena. De hecho, los productos de higiene para hurones que encontramos en algunas tiendas se venden precisamente para evitar los olores fuertes.

La mayoría de los productos no son buenos, creamos necesidades que no existen

"La mayoría de los productos no son buenos, están en el mercado porque no entendemos que no necesitan bañarse y creamos necesidades que no existen", defiende Acebo frente a esta situación. "Si se ensucian, podemos dejar que el animal se sacuda o ayudarles a limpiarse nosotros y, si se han manchado con algo, podemos limpiarles humedeciendo una toalla y poco a poco".

No obstante, hay hurones que realmente disfrutan del agua, lo que quiere decir que, durante los meses de verano, aunque no les bañemos como tal, sí que podemos ofrecerles una pequeña piscina o barreño con un poquito de agua para que se refresquen.

"Si a nuestro hurón no le gusta mucho el agua, hay otras formar de refrescarles, como las mantas rellenas de gel, botellas congeladas envueltas en calcetines o humedeciéndoles un poquito el vientre, las extremidades y las orejas", concluye Acebo.