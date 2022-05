¿Cómo saber si mi hurón está enfermo? Estos son los síntomas que deben preocuparte

El perro y el gato han dejado de ser las mascotas favoritas de los españoles, otros animales más exóticos se han convertido en un miembro más de familia y con ello han aparecido nuevas dudas sobre sus cuidados y comportamientos, como es el caso del hurón.

Mientras que sobre el perro y el gato lo conocemos casi todo, los hurones todavía son animales de los que tenemos mucho que aprender. Muchos de los dueños de hurones se preocupan por no saber identificar cuándo sus peludos se encuentran mal o están enfermos, por ello, hemos hablado con Pilar González-Iglesias, veterinaria y fundadora de la clínica Exovet, perteneciente a la red de clínicas veterinarias Vetersalud, quién nos explica cómo podemos identificar que estos animalitos no se encuentran bien.

La inactividad, el peor síntoma

"Como los hurones son animales bastante trastos, lo más común es que sufran lesiones provocadas por caídas, aunque también problemas digestivos, ya que son mascotas que tienden a morder muchas cosas y a comerse materiales como la espuma de los sofá o cartón", explica la veterinaria.

En el caso de haber sufrido una caída y se haya hecho daño, la experta cuenta que "notaremos que cojean y que se mueven menos de lo normal, ya que les dolerá". "Los hurones son animales muy dramáticos, se quedan como un trapo tirado cuando les duele algo o tienen fiebre (algo nada común en ellos, ya que son animales muy movidos), tienen una reacción muy exagerada", comenta.

"A parte de la inactividad, hay otros síntomas también que nos alertarán. Por ejemplo, en el caso de que tengan fiebre, se les nota realmente calientes al tacto. De darse algún problema digestivo, puede que vomiten o tengan diarrea, además, si tienen náuseas se les nota mucho porque babean muchísimo y dejan de comer", detalla la veterinaria.

Algo a tener en cuenta sobre la salud de estos mustélidos es que "son muy susceptibles a la gripe y pueden llegar a morir de Covid", asegura González-Iglesias. "Son animales muy delicados con un sistema inmune muy débil, por lo que son super sensibles a los virus gripales que nos afectan también a nosotros", añade.

"Cuando un hurón está resfriado o tiene gripe mostrará síntomas similares a los nuestros como decaimiento, falta de apetito, toses y, sobre todo, fiebre", explica. "Sabremos que no es solo cansancio porque mostrará más de un signo de estar enfermo, no solo el decaimiento. Aún así, en épocas como verano, que están más tirados por el calor, si no reaccionan con algo fresco debemos preocuparnos e ir al veterinario lo antes posible", concluye la veterinaria.