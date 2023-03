Eva, Javier y su familia de raros keeshond o spitz tipo lobo: "Necesitan compañía humana para estar equilibrados"

Eva Alkorta y su marido Javier son responsables de lo que llaman "nuestra adorable familia de keeshond o spitz tipo lobo". Durante casi 30 años, Eva dice que tuvo guardados en la memoria a esa raza de perros que conoció en los 80 del siglo pasado a través de una enciclopedia canina y que no pudo quitarse de la mente. No fue hasta 2007, y con grandes dificultades al no existir en España ningún criador de esta raza, cuando pudo tener a su primera perra keeshond procedente de un criadero de Irlanda, a la que llamaron Apple y que tenía un año y medio.

El resto, tal como nos cuenta a continuación, es una historia de amor desde hace 16 años y que aún no ha terminado, con su afijo Ilargi Betea´ko.

¿El keeshond es una raza para todo el mundo?El kees o wolfy, como se le llama coloquialmente, es un perro de compañía en el sentido literal de la palabra, su mayor deseo es estar y hacer feliz a su familia, son muy sensibles y no soportan la soledad. No son perros para estar en una finca, necesitan la presencia humana para estar equilibrados.

Son muy sociables con las personas y con otros animales, conviven perfectamente con otros perros y les encantan los gatos. Son la inocencia personificada, muy equilibrados e inteligentes. Son aptos para personas que tengan tiempo para dedicarles y que quieran un perro que les acompañe en todo momento. Con los niños se llevan genial, son muy pacientes, cuidadosos y con los más pequeños suelen ejercer de hermanos mayores.

¿Qué actividades se puede hacer con un keeshond?Originalmente la raza se dedicaba a las labores de pastoreo. En Países Bajos se usaban como perros de aguas en las barcazas de los canales, pero hoy en día su función es, básicamente, de compañía. Pueden realizar también agility, obediencia, canicross o cualquier deporte canino o actividad en la que pueda estar a tu lado y que requieran cierto grado de inteligencia.

​También han destacado como asistentes psicológicos en catástrofes o atentados, una perrita keeshond, de nombre Tikva, participó tras el atentado a las Torres Gemelas como asistente psicológica para las personas que trabajaban en el rescate y más recientemente, un kees también estuvo asistiendo a los supervivientes y familiares del terrible atentado en la discoteca de Orlando. Son perros muy sensibles que saben captar nuestro estado de ánimo. Son increíbles, qué voy a decir yo.

¿Qué se debe saber de la raza antes de introducir uno en nuestro hogar?Hay que pensar que son una gran responsabilidad, tu vida va a cambiar los próximos 10-14 años, son muy sanos en general pero requieren dedicación, necesitan a su familia y contacto humano, si no sufrirán mucho. También necesitan unos cuidados en su pelaje que hay que tener en cuenta, son preciosos, de eso no hay duda, pero ese maravilloso pelazo requiere unos cuidados que si no estás dispuesto a hacer tú mismo deberás contratar a un buen estilista canino que entienda de esta raza, lo cual es bastante difícil y los buenos profesionales cobran bien por su trabajo. Aunque con un poco de aprendizaje y dedicación se puede hacer en casa.

Tenéis una Campeona del Mundo Veterana y una Campeona del Mundo Joven en exposiciones de belleza: ¿Qué implica esto?Lo primero que quiero aclarar es que las exposiciones no deberían de denominarse "de belleza" sino "de morfología", ya que lo que lo que se juzga es cuánto se ajusta cada ejemplar al estándar de la raza y el juez elige el que considera que se ajusta más a dicho reglamento.

​El trabajo que hay detrás de un kees de exposición comienza con la elección de un buen criador, que dedique sus esfuerzos a criar con los mejores y más sanos ejemplares, que se ajusten al estándar y criados en muy buenas condiciones. Cuando tienes la suerte de que un buen criador ponga en tus manos el fruto de su esfuerzo de selección es cuando te toca a ti empezar a trabajar con ese pequeño legado y continuar el trabajo de selección, y no solo en morfología o belleza, sino también en conseguir el mejor carácter posible.

La preparación de un kees para exposición implica tener a tu perro en las mejores condiciones posibles de alimentación, salud, ejercicio y mantenimiento de su pelaje. Además, es muy importante saber trasmitirles lo que esperamos de ellos, aunque esto es muy fácil porque son asombrosamente inteligentes y receptivos.

​Nuestra Vencedora Mundial Veterana(VWW) IKURIN BELLA DONNA, familiarmente conocida como Pink, llegó desde Finlandia y la Vencedora Mundial Joven (JWW) DARYANA ELDA HARMA, a la que en casa llamamos Lilu, llegó desde Bielorrusia.

¿En qué debemos basarnos para reconocer a un buen criador?A la hora de buscar un buen criador de esta raza, diré que a lo largo de todo el planeta esta raza está criada mayoritariamente por personas cuya cría de keeshond no es su actividad económica principal. Son, somos, apasionados que invierten su tiempo y su dinero en mantener la raza viva y en las mejores condiciones posibles, realizando a los ejemplares distintas pruebas de salud y de carácter para garantizar unas futuras generaciones sanas, tanto física como mentalmente. Esta raza no es rentable económicamente así que no es la que eligen quienes buscan únicamente ganar dinero.

​Nosotros solo tenemos cachorros cuando hay suficientes familias esperando esos cachorros, ya hay bastantes perros en el mundo y preferimos que nuestros cachorros tengan ya un futuro antes de nacer, además siempre damos la opción de su regreso a casa en el caso de que no pueda seguir con su familia por distintas circunstancias.