Vuelco en el caso del 'niño pintor' de Málaga: se desmonta la pista del único sospechoso y se investigan más de 700 identidades

Un estudio fisonómico de la obra de David Guerrero Guevara, conocido como el 'niño pintor' y desaparecido hace 35 años en Málaga, ha determinado que la caricatura dibujada por el menor no representa a Rudolf Eschmann, apodado como 'el suizo' y principal sospechoso del caso.

La Policía Nacional ha vuelto a reconstruir el caso y ha elaborado una lista de más de 700 identidades que estuvieron vinculadas con la desaparición. Por el momento, han reunido cien nuevos testimonios.

La desaparición de 'el niño pintor' sigue siendo todo un misterio. El 6 de abril de 1987 fue la última vez que se vio con vida a David, de 13 años. Su madre, Antonia Guevara, se despidió de él desde la ventana de la cocina esa misma tarde, cuando el menor se dirigía a coger un autobús para reunirse con el periodista Paco Fadón, que quería entrevistarle por el cuadro Cristo de la Buena Norte, que se exponía en la galería La Maison.

Al acabar la cita con Fadón, David tenía que asistir a sus clases de pintura. Sin embargo, cuando su padre fue a recogerlo a la academia esa noche, no estaba allí. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él.

El principal sospechoso

Por el sumario de 'el niño pintor' han pasado multitud de nombres tanto de testigos como de sospechosos. Uno de los más sonados fue el de Rudolf Eschmann, 'el suizo'.

Una camarera de pisos del Hotel Los Naranjos, donde se alojaba 'el suizo' el día en el que se perdió la pista de David, contó en 1990 —tres años después de la desaparición del menor— que en la habitación pudo ver varias imágenes de unos niños de entre 12 y 14 años. El hombre se dedicaba a fotografiar a menores en la calle, según recoge Diario Sur.

'El suizo' pasó un mes hospedado en el hotel. La trabajadora vio en su mesilla una servilleta de papel con la inscripción "David Guerrero Guevara. Huelin (sic)" y una dirección que no recordaba. Al día siguiente, estaba hecha trozos en la papelera, según su declaración. El hombre le había comentado que solía pedirles las direcciones de sus casas a los niños para enviarles las fotografías que les tomaba en la calle. La policía pudo comprobar que efectivamente era algo habitual en Eschmann.

La camarera de pisos le contó a una compañera lo que había visto cuando se enteró de la desaparición de David, pero no quiso declarar por miedo. No fue hasta el 12 de julio de 1990 cuando dio el paso y acudió a la comisaría. Los investigadores identificaron al 'suizo', pero había fallecido en enero de ese mismo año y en sus carretes no vieron ninguna foto del 'niño pintor'.

La caricatura no lo retrata

Al encontrar una imagen del fallecido, los investigadores comprobaron que tenía un físico parecido a la última caricatura que David había realizado antes de desaparecer y que le regaló a su compañera de clases, Gema Calderón.

Sin embargo, esta hipótesis ha sido desmontada por especialistas de la Policía Científica, que han realizado un estudio fisionómico del rostro del suizo y han llegado a la conclusión de que no representa a 'el suizo' por la técnica y los trazos que David utilizaba para representar a sus personajes.

Un listado de más de 700 nombres

La Policía Nacional ha elaborado un listado con más de 700 identidades para volverlas a estudiar partiendo de las técnicas actuales de investigación científicas y tecnológicas, según Diario Sur.

La policía se encuentra investigando cada uno de esos nombres vinculados en algún momento al caso. Están utilizando nuevas técnicas, como las bases de datos policiales o los estudios fisonómicos.

Los agentes han vuelto a reconstruir el sumario y tomar declaraciones a familiares y testigos. Ya se han incorporado al expediente más de cien nuevos testimonios. También han comprobado las informaciones que han ido recibiendo en los últimos años.