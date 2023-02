La Educación Especial no existe para las becas del Gobierno

La Educación Especial, ese sostén imprescindible para miles de familias cuyos hijos requieren una mayor dedicación, es de nuevo la gran ignorada.

En el real decreto con el que el Gobierno establece las ayudas al estudio a las que podrán optar los alumnos con necesidades educativas especiales el próximo curso, no hay ni una sola mención a la Educación Especial. Más de veinte páginas en las que se especifican con toda claridad todas las etapas de la Educación Ordinaria, pero en las que no se clarifica en absoluto la situación de los padres que han elegido, como es su derecho, la Especial.

Confusión es lo menos que puede generar. ¿Es que los alumnos que acuden a estos centros están excluidos? No es así en lo económico, aunque lo recogido en el papel no los contemple. Son beneficiarios de las ayudas, pero tendrán que buscarse la vida para imaginar cómo solicitarlas, calculando las equivalencias de los ciclos E.B.O (Educación Básica Obligatoria) y T.V.A (Transición a la vida adulta), porque solo se habla de Primaria, ESO, Bachillerato o FP.

Hay que celebrar que estas becas incluyen por vez primera una ayuda universal de 400 euros, aunque mucho podríamos debatir sobre si no sería preferible que la inversión se dedicara a contar con los suficientes profesionales bien formados para atender a estos niños en todos los centros educativos. Al mismo tiempo, hay que lamentar que este texto sea tan excluyente; que no incluya a los miles de alumnos que están en centros especializados en que alcanzar su máximo potencial y bienestar.

Llueve sobre lo anegado. Este viernes Albert Campadabal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), lamentaba en una entrevista a Capaces que "la LOMLOE menosprecia la Educación Especial de entrada porque entiende que no es inclusiva y esto es un error. Para un niño con discapacidad una educación inclusiva es aquella en la que tiene todos los apoyos que necesita y que lo prepara de la mejor forma posible para la etapa posterior a la educativa. Si eso lo consigue la Especial, será tanto o más inclusiva que la Ordinaria".

Es tanta la amenaza, tantas las veces que los representantes de estos niños y sus familias no han sido convidados a la mesa como interlocutores válidos, que este mismo mes más de una veintena de entidades firmaron un manifiesto en defensa de la Educación Especial y el derecho de los padres a elegir centro, una iniciativa impulsada por el CEDDD y por la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE).

Cuando la tierra no admite más agua, se desborda. Y este terreno ya no es capaz de encajar una gota más. La Educación Especial, salvavidas de tantos, casa de profesionales de la educación que aúnan vocación y dedicación, no va a permitir ser ignorada, utilizada y malentendida por más tiempo.