Sánchez no descarta enviar "ayuda aérea" a Ucrania pero recuerda que la decisión depende de la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en "estudiar" el envío de "ayuda aérea" a Ucrania. Esta es una de las peticiones recurrentes de su presidente, Volodímir Zelenski, que ha sido rechazada hasta ahora por suponer una escalada sin precedente en la guerra contra Rusia, que cumple un año este viernes. Eso sí, el jefe del Ejecutivo español ha negado que el envío de los carros de combate Leopard anunciados "acerquen" la posibilidad de proveer de cazas al país ucraniano y ha recordado que la decisión la tiene que tomar la Unión Europea y los aliados de la OTAN en su conjunto.

"Lo estudiaremos, pero no tenemos una decisión tomada y se tiene que tomar en el ámbito europeo y de la OTAN", ha respondido el presidente al ser preguntado por el envío de armas aéreas en una entrevista de las cuatro que se emitirán hoy -en Televisión Española, Antena 3, Cadena SER y La Sexta-. Sánchez ha asegurado que España tendrá que hacer un "análisis" de las capacidades del Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles. Eso sí, el socialista ha declarado que "todas las peticiones" de Ucrania, "un gobierno que se está defendiendo y no lo pide ni para atacar Rusia ni para invadirla", se han de estudiar.

En este sentido, ha insistido en que la comunidad internacional "ya está" ayudando al país ucraniano para "defenderse de un ejército mucho más poblado y mejor equipado". "Desde el punto de vista militar estamos dando muchos recursos", ha lanzado, en referencia al envío de munición y de los tanques Leopard que España entregará. Pese a que el miércoles Robles anunció seis carros de combate, el presidente aumentó esa cifra a los diez en una comparecencia que celebró junto a Zelenski en su segunda visita a Kiev en menos de un año y a pocas horas de que se cumpliera el aniversario del conflicto.

Sánchez ha explicado que "se están actualizando seis" Leopard en la actualidad, pero que en un futuro "tratará" de que sean 10. Para su entrega, eso sí, no hay fecha pública. "Queremos alinear la entrega de los tanques a cuando sepan manejarlos", ha lanzado. Para ello, España está formando a 55 soldados ucranianos en Toledo "y se tendrá que formar a otros tantos". Además, el jefe del Ejecutivo español ha negado que el envío de los tanques "acerque" la posibilidad de enviar cazas, el único arma que -junto a los misiles de largo alcance- no se le ha cedido a Ucrania. También ha señalado como "importante" la posibilidad de comprar munición por parte de todos los miembros de la Unión Europea, cuya "unión" ha destacado. "No hay equidistancia", ha lanzado.

Donde tampoco hay equidistancia, ha asegurado, es en su Gobierno, pese a las críticas de Unidas Podemos al envío de los carros de combate. El socio minoritario de la coalición, insistió ayer en que era contrario a dicho envío puesto que, explican, ellos defienden "más diálogo, negociación y diplomacia" y "menos guerras y tanques". Pese a decir que no puede "hablar por otros partidos", Sánchez ha asegurado que "todo el Gobierno, todos los ministros", están "del mismo lado, reconociendo quién es el agredido y quién es el agresor". En este punto, ha definido esas diferencias públicas como "matices". "Tenemos muy claro que hay un pueblo agredido que necesita y merece la ayuda internacional. Y en ciertos momentos le tenemos que proveer de herramientas militares para defenderse", ha zanjado.

Además, ha insistido en que se han de "plantear salidas al conflicto", que debe terminar "con una paz duradera". Para ello, es un buen "pilar" el documento de 10 puntos presentado por Zelenski. También ha incidido en que todavía se ha de conocer la propuesta de paz China, pero ha destacado dos de sus pilares: "No al uso de armamento nuclear y respeto a la integridad territorial". Con todo, ha querido dejar claro que esa respuesta la debe liderar el país ucraniano. "Quien tiene que liderar el debate es Ucrania. Tenemos que propiciar la paz, pero liderándolo este país, que en este momento nos está pidiendo capacidades militares", ha concluido.