Buenos, malos y el lejano Oeste de Feijóo

Un año se cumple en estos días de la caída de Pablo Casado al frente del PP. Si Casado nos sorprendía cada día con alguna idea recién salida de la chistera liberal y algún disfraz, Feijóo no ha sido diferente. Llegó intentando convencernos de que era 'Feijóo el moderado', pero poco le ha durado ese apodo.

"Señor presidente, deje de molestar a la gente de bien", le ha espetado esta semana en el Senado al presidente Pedro Sánchez, que se presentó con el anuncio de la aprobación del mayor presupuesto en becas de la historia: 2.520 millones, un 70% más que el último gobierno del PP. Con esa afirmación, ¿considera entonces el señor Feijóo que los estudiantes que se forman gracias a las becas no son gente de bien? ¿Que los pensionistas no son gente de bien? ¿Que quien cobra el SMI no es gente de bien? ¿O que quién percibe el IMV no es gente de bien?

¿Quién es para Feijóo la gente de bien? Las grandes empresas que declaran beneficios extraordinarios como consecuencia de la guerra y, por eso, se opone al impuesto temporal para gravar esos beneficios. Esa es su gente de bien.

Si para el PP existe en nuestro país ‘la gente de bien’ y la representa una minoría poderosa, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Que la gran mayoría somos gente de mal? Es bochornoso que alguien que dice estar dispuesto a liderar el país se atreva a presentarse con ese ideario.

Aún recuerdo cómo en Cataluña muchos y muchas vivimos durante diez años con la etiqueta del ‘mal catalán’ por no comulgar con la tesis independentista. Una distinción entre buenos y malos que produjo mucho sufrimiento. Afortunadamente, hoy hemos superado esa etapa. En estos días también se cumplen dos años de la victoria socialista en las urnas catalanas. Otra manera de hacer política es posible y lo hemos demostrado. Porque nosotros queremos inclusión, no exclusión.

En definitiva, no quiero buenos y malos, eso solo quiero verlo cuando me dé la melancolía de ver una película del lejano Oeste.