Cs se presenta al 28-M como "red de defensa de la clase media" y Villacís augura un "fiestón" electoral

La portavoz nacional de Ciudadanos y candidata al Gobierno balear en las elecciones autonómicas del próximo mayo, Patricia Guasp, defendió este sábado que su partido es "la red defensa de la clase media" frente al bipartidismo y el populismo que, aseguró, representan PSOE, PP y Podemos.

Guasp aprovechó un acto de partido para presentar a los candidatos de su formación a las elecciones municipales y autonómicas para afirmar que el populismo y bipartidismo son los enemigos del progreso y presentar a Cs como "la mejor opción" en los comicios de mayo.

"Representamos la mejor opción el 28 de mayo, la liberal", insistió la dirigente de Ciudadanos, que reiteró que el de su partido "es el proyecto más noble que se puede defender". Destacó que concurren a las elecciones con una agenda reformista "para cambiar el país" y unos principios que "ni se venden ni se compran".

La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, Anna Grau (c-dcha), y la candidata de Ciudadanos a la presidencia del gobierno Balear, Patricia Guasp (c-izda), durante el acto en el que dirección del partido presenta a sus candidatos a las elecciones municipales y autonómicas. EFE

Una agenda, añadió, basada en la igualdad de oportunidades, la meritocracia y el esfuerzo y cuyo objetivo no es "imponer una visión única de España, sino garantizar la igualdad entre todos los españoles y la igualdad de oportunidades". También para defender el libre mercado sin dogmas y renunciando al frentismo "al que nos han abocado durante cuarenta años el PP y el PSOE y ahora también lo hacen los populistas".

Guasp pidió al presidente del Gobierno que cese a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por acusar a los jueces de la reducción "masiva" de penas a agresores sexuales y agregó que si no lo hace será "cómplice de las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'".

También denunció los niveles que alcanza la deuda pública, que cerró 2022 en el 113,1% del PIB, y aseveró que a causa de ello "cada niño que nace en España tiene ya una deuda de 30.000 euros".

Ayuntamientos

Antes de Guasp intervino la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, Anna Grau, que puso en valor el trabajo de su partido en los municipios y comunidades en cuyos gobiernos influye para evitar "los abusos de poder" de otras formaciones y hacer frente a "las oleadas" de corrupción y malversación que dijo sufren los españoles.

Grau acuso al Gobierno central y al de Cataluña y otras comunidades de los problemas que sufren los ciudadanos, como la inseguridad o la falta de vivienda asequible.

"Un fiestón"

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos (Cs) en la capital, Begoña Villacís, ha augurado que su partido tendrá "un fiestón" en las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo y ha pedido a los militantes y votantes que acudan "con orgullo" e "ilusión y mala leche" a la campaña electoral.

Villacís ha mostrado su "orgullo" de pertenecer a esa fuerza política y ha asegurado que el de Cs es "el mejor proyecto político de la España democrática y reciente".

"Es el único proyecto que no tiene ni un solo caso de corrupción en España; es el único que no se ha repartido televisiones, que en el gobierno limpia y condiciona", ha expresado.

Villacís afirmó que "no todos los políticos somos iguales, no todos los políticos nos corrompemos" y preguntó cuántos "han rechazado dos veces ser alcaldesa de Madrid, no todos somos iguales", reiteró.

"En política local", continuó, "no hay trampas, en política local no hay Sánchez, bueno, hay política de Sánchez (en clara referencia a la candidata socialista, la ministra Reyes Maroto), no sé si la conocéis, ella a vosotros no".