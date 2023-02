Los 'hombres de negro' vuelven a España para evaluar la ejecución de los fondos europeos

Los 'hombres de negro' vuelven a España. Un contingente del Parlamento Europeo visitará el país desde este lunes y hasta el miércoles para evaluar cómo está siendo la ejecución de los fondos europeos de recuperación. La misión llega poco después de que la Comisión Europea aprobara el viernes desembolso del tercer tramo de los fondos. Y, diferencia de la última visita bruselense a tierras españolas el pasado octubre, -en aquel caso fue una misión de la Comisión Europea y los halagos al plan español fueron casi unánimes- en esta ocasión la llegada se prevé convulsa por el fuego político de los últimos días.

El tono inicial es muy distinto. La misión de la Eurocámara esta presidida por la eurodiputada alemana del PP Monika Hohlmeier, que se ha mostrado muy crítica con el despliegue del plan español. "Queremos ver con nuestros propios ojos lo que se está haciendo a nivel nacional para proteger los intereses financieros de la UE. En nuestro próximo informe de aprobación de la gestión presupuestaria de 2021, ya hacemos constar nuestras preocupaciones sobre la ausencia de metodología, la falta de transparencia y otras dificultades para que la UE verifique el uso de los fondos", advertía Hohlmeier el pasado viernes en declaraciones previas a la llegada del contingente.

La llegada de la expedición viene precedida por los duros reproches vertidos por Hohlmeier hacia la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. La alemana acusó a Calviño de filtrar una prensa una carta firmada junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que ambas informaban a Hohlmeier del despliegue del plan y el peso destacado de las comunidades autónomas en su ejecución. "Fue interesante leer que parece que usted pasa la responsabilidad del éxito del plan a las regiones españolas", le espetó Hohlmeier a la vicepresidenta en una misiva de réplica que trascendió la semana pasada.

Acusaciones de politización

Monika Hohlmeier es la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara (CONT, por sus siglas en inglés). Una comisión discreta, pero temida en Bruselas que se encarga de supervisar los presupuestos europeos y también los fondos de recuperación. La CONT elabora un informe anual en el que decide si avalar o no la gestión presupuestaria de la Comisión Europea.

Algunas voces bruselenses cercanas a esta comisión consideran que no es normal que se envíe una carta a la presidenta y destacan que Calviño ha querido con su misiva "poner la venda antes que la herida" ante los posibles reproches que puedan surgir en el informe sobre España que elaborarán los europarlamentarios. Un extremo que desde los socialistas europeos rechazan de plano.

"[La de Calviño y Montero] era una carta totalmente conciliadora e informativa en un papel institucional muy correcto y ella [Hohlmeier] ha contestado diciendo que no teníamos que sacar de conclusiones, cuando ella es la primera que ha dado entrevistas diciendo lo que espera la comisión", señala a 20minutos Isabel García, eurodiputada socialista y vicepresidenta de la comisión que preside Hohlmeier. García, que forma parte de la delegación que visita España, afirma que la misión no está formada por 'hombres de negro'. "La Comisión Europea es quien va a evaluar realmente si se cumple o no el plan. Y los que nos tienen que dar la razón como país y Gobierno nos la están dando", añade.

García se muestra muy crítica con la eurodiputada alemana, quien, sostiene, no consultó al resto de miembros de la comisión para emitir la carta. "[Hohlmeier] Habla en nombre de la comisión y no me representa", expresa la vicepresidenta. García también acusa a la alemana de falta de neutralidad y sostiene que la misión se ha politizado. "Normalmente hemos sido objetivos, neutrales y conciliadores y siempre habíamos hecho las cosas por unanimidad. Pero en esta misión se está yendo un poco de madre todo", señala.

La eurodiputada socialista afirma que a Hohlmeier "no le gusta como está diseñado el plan" de recuperación y la acusa de utilizar a España en una presunta batalla personal contra el mecanismo al ser el país más avanzado en la recepción del dinero europeo. "Si yo fuera la ministra [Calviño], dudaría si recibirnos", zanja.

Entrevistas con políticos, patronales y consultoras

La expedición bruselense está formada por cinco eurodiputados de la CONT. Además de Hohlmeier y García, se incluyen también un diputado popular portugués, una socialista italiana y el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que se ha apuntado a última hora. A ellos se suman otros cinco acompañantes, entre ellos la eurodiputada del PP Isabel Benjumea, que no es miembro de la CONT.

El contingente tendrá una apretada agenda. Los eurodiputados comenzarán la visita entrevistando a autoridades regionales de cinco autonomías. Después se entrevistarán con representantes de CEOE, de la patronal automovilística Anfac y de la Cámara de Comercio. El lunes por la tarde se entrevistarán con Nadia Calviño y arrancarán la sesión del martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ese mismo día recibirán también a asociaciones de la industria digital, a la patronal de los autónomos (ATA) y el sindicato UGT. Por la tarde hablarán con la patronal bancaria AEB y con las consultoras Ernst & Young y PwC y cerrarán el viaje entrevistándose con el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.

Una vez concluya la visita, los eurodiputados elaborarán un informe sobre lo que han visto, que es vinculante para la Comisión Europea pero que no condicionará futuros desembolsos del plan, cuya evaluación es competencia exclusiva de esta institución. La visita de la CONT es la primera de estas características que esta comisión realiza a un Estado europeo desde la creación del plan de recuperación. Se ha escogido España al ser el país que más desembolsos ha recibido por el momento y, en principio, el informe se centrará en la ejecución del ejercicio 2021.

Dudas sobre la ejecución real

Según informó el jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno ya habría ejecutado el 75% de los fondos europeos presupuestados en 2021 y 2022, es decir, unos 39.492 millones de euros. Para Montero, ese dinero "ya está en la economía"; sin embargo, la cifra de ejecución real es difícil de conocer.

Entre esos alrededor de 39.500 millones de euros a los que se refiere Montero son obligaciones reconocidas por el Estado, pero no reflejan los pagos que realmente se han producido con cargo al plan. Esto es relevante porque una parte muy importante de esas obligaciones reconocidas son transferencias de fondos hacia otras administraciones (comunidades autónomas, ayuntamientos...) y organismos autónomos. Y desde que el Estado transfiere esos fondos hasta que este segundo nivel de la administración los ejecuta -es decir, llegan a sus destinatarios reales-, la información que llega es escasa. Un documento de Fedea publicado el mes pasado estima que la ejecución real de los fondos en 2022 podría rondar el 10,7% de lo presupuestado.