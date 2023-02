Sánchez reconoce "los logros" de Irene Montero al frente de Igualdad, pero insiste en la necesidad de reformar la ley del 'solo sí es sí'

Una de cal y otra de arena. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reivindicar la labor de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, a la vez que ha admitido que existen "discrepancias" entre ambos por la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. En este sentido, ha asegurado que se puede "resolver la alarma social" generada por las rebajas de penas a agresores sexuales sin tocar el "consentimiento" del centro del articulado, la petición principal de Unidas Podemos.

"Pese a las discrepancias, que efectivamente las hay, lo importante es reivindicar lo hecho por el Gobierno, que ha sido mucho y muy bueno", ha respondido el presidente al ser preguntado por los periodistas en una rueda de prensa ofrecida desde Eslovenia, donde ha cerrado una 'minigira' que también ha incluido sendas visitas a Austria y Croacia. Sánchez se refería así a la ley trans y a la reforma del aborto, que fueron aprobadas ayer en el Congreso de los Diputados, y que "sitúan España a la vanguardia".

Como hiciera hace justo una semana desde Bruselas, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a declarar que está "orgulloso" del trabajo que hace "cada uno de los ministros" del Gobierno, sin tener en cuenta a qué formación pertenecen. "Cuando tomaron posesión les dije que no eran ministros de un partido u otro, sino del Gobierno", ha remarcado. Eso sí, Sánchez no ha pasado de puntillas por las "discrepancias" conforme a la ley del 'solo sí es sí'.

En este sentido, ha vuelto a defender la posición del PSOE, que pasa por reformar la ley con o sin el concurso de Unidas Podemos. Desde filas socialistas apuestan todavía por llegar a un acuerdo con los 'morados', que también señalan que hay margen para el pacto. No obstante, las diferencias parecen haber enquistado las negociaciones. Las mismas residen en cómo realizar el aumento de penas. Desde Igualdad señalan que hacerlo a través de agravantes, como pide el PSOE, es quitar "del centro de la ley el consentimiento".

Sánchez, no obstante, ha defendido que "resolver la alarma social provocada" por las rebajas de penas -más de 500- es "compatible" con "mantener el consentimiento". "No son incompatibles, sino que son complementarios y en eso está el Gobierno y, en particular, el PSOE", ha zanjado el presidente.