'En boca de todos' revela las condiciones del nuevo puesto de trabajo de Froilán en Abu Dabi: "Su caso no es una fuga de cerebros"

Tras las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto, las noticias acerca del futuro profesional de Froilán parecen haberse precipitado. Pese a que hace solo unos días el sobrino de Felipe VI parecía estar pensando solo en ir de fiesta en fiesta, ahora los medios de comunicación han desvelado nueva información acerca del joven.

Así, este lunes, En boca de todos ha contactado en directo con el periodista Sergio Garrido, que ha destacado que Froilán viajó el pasado domingo a Abu Dabi en un vuelo privado que le llevaría junto a su abuelo. El nieto del emérito realizó su viaje junto al testaferro de Juan Carlos I y, finalmente, el joven dispondrá de su propia vivienda en el país árabe: "Le ha costado mucho irse, no quería, pero al final va obligado, prácticamente".

Además, Garrido ha señalado que Froilán ya debe haberse incorporado a su nuevo puesto en la petrolera ADNOC. Desde el plató del matinal de Cuatro, la periodista Silvia Taulés ha recalcado que, a partir de ahora, no vamos a saber prácticamente nada de la vida de Froilán: "La privacidad en Emiratos es super alta. Hay mucha seguridad y no se pueden ni hacer fotografías a un personaje público".

ADNOC, la empresa en la que trabajará Froilán se encuentra entre las petroleras más importantes del mundo, siendo la mayor de los Emiratos Árabes Unidos. En cuanto a su facturación, se calcula que sus ganancias anuales superan los 60.000 millones de euros y cuenta, además, con 65.000 empleados. Así, consigue producir cuatro millones de barriles de petróleo cada día.

Detrás de esta empresa se encuentra el sultán Ahmed Al Jaber que, además, es ministro en Tecnología Avanzada en Emiratos Árabes. Hace solo un mes, Al JAber fue nombrado presidente de la Cumbre del Clima, lo que levantó ampollas entre los ecologistas.

Desde el plató de Cuatro, Alan Barroso ha destacado: "Froilán es peleas con navajas, fiestas en locales ilegales con drogas, ultrasur, delincuentes... Evidentemente, cuando Froilán se va a Abu Dabi no es lo que entendemos por 'fuga de cerebros'. De todas formas, tampoco lo han contratado, ni mucho menos, por su currículum ni por su experiencia académica".

Barroso ha recordado, de esta manera, que el sobrino del rey repitió hasta en tres ocasiones 2º de la ESO, después, "mágicamente", pasó a la universidad, que acabó en dos años y de ahí, directamente, a un trabajo en el que "le han enchufado por ser quien es y en el que ningún joven de este país se podrá ver identificado": "La pregunta no es cómo lo ha conseguido, sino cuánto dinero le ha costado conseguir esto".

Diego Losada ha pedido opinión al resto de participantes de la mesa del programa y ha preguntado a Antonio Naranjo si la marcha de Froilán responde a una 'fuga de cerebros'. El periodista, entre risas, ha destacado: "Tampoco es que haya muchos cerebros aquí". Una contestación que no ha sentado nada bien al presentador, quien ha apuntado: "¡Eh! Sin faltar".

"Es evidente por qué colocan a Froilán, pero también tenemos muchos ministros que no han sido por su gran currículum académico, sino por sus relaciones personales. Me parece que esa falta de meritocracia está muy extendida en España y no entiendo la manía a Froilán. Me parece un chaval que se mete en los líos típicos de la gente de su edad y la diferencia es que tiene a policías municipales que deben filtrar sus datos y medios de comunicación cotillas que están pendientes de él, pero no veo más en este asunto".