Las salidas nocturnas de Froilán siguen situando al cuarto en la línea de sucesión al trono en el punto de mira. Durante el pasado fin de semana, el sobrino de Felipe VI fue visto en un after de Madrid con licencia para sauna que contaba con habitaciones VIP cuyo precio ascendía a 1.500 euros. Así, el aristócrata ha disfrutado a lo grande de sus últimas horas antes de regresar a Abu Dabi junto a su abuelo.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha comentado la nueva polémica en la que se ha visto envuelto Froilán y, pese a las reticencias de la presentadora, que ha asegurado que si fuera por ella no estarían tratando el tema, los colaboradores han aportado su opinión al respecto. "Estamos sacando esto porque ha querido Óscar de la Fuente, yo no quería", ha comentado Ana Rosa Quintana.

Así, tal como ha destacado Paloma García Pelayo, el local superó con creces el aforo permitido. Además, la colaboradora ha agregado: "La familia está pasándolo realmente mal. Su madre está muy preocupada. Es verdad que estas cosas pasan, pero cuando le pasa a tu hijo de manera reiterada... Es estar en el momento incorrecto en el lugar incorrecto. Los planes de Abu Dabi se están posponiendo y él sigue por aquí".

Por su parte, Paloma Barrientos ha agregado que "hay muchas cosas que se han contado de Froilán que no son verdad": "Para mí, la preocupación que hay con Froilán, lo que me transmiten, es que primero va con una serie de conocidos y amigos que, al no tener horario laboral, Froilán está de lunes a viernes de fiesta. Lo que les preocupa es que este chico ya tiene 24 años, es cierto que acabó su carrera y estuvo haciendo unas prácticas, pero el problema es que no tiene horario laboral a esa edad".

Antonio Rossi ha apuntado que, tras hablar con varios trabajadores de relaciones públicas de varios locales, han reconocido que quieren quitarle peso al asunto: "Culpan a las amistades de Froilán de forma reiterada. Salvan a Froilán diciendo que es un chico muy bueno, que es buena gente... Pero la realidad es que quien estaba en el after era Froilán y en el tiroteo, también. Es reiterativo. ¿Que la casualidad es que está en todo? Es que también hay mucha gente que sale y no se encuentra en un tiroteo".

"¿La culpa de que se exceda el aforo es de Froilán? ¿La culpa de que hubiera una menor es de Froilán? ¿Que haya drogas en el local es culpa de Froilán?", ha cuestionado Joaquín Prat para, además, agregar: "Puede haber drogas en un after, en un despacho de abogados o en este plató".

Finalmente, Alessandro Lecquio, que había preferido mantener silencio mientras sus compañeros hablaban, ha sentenciado: "Lo primero es que este chico no es muy listo porque si a ti te desalojan a las 9:00 horas, lo que haces es irte a casa. Pues este chico no, se va al after del after de Vallecas. Además, el problema es que estamos hablando de la cuarta persona en la sucesión de la corona. Más que a un rey, lo que yo veo es la reencarnación de Kiko Rivera. Ese es el problema".