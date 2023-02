Ayuso visita Israel y traslada a su presidente que la ruptura de Colau con su país no representa a España: "Somos país de acogida"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este lunes en Jerusalén con el presidente de Israel, Isaac Herzog, al que ha trasladado que la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de romper lazos con este país no representa ni a Cataluña ni a España. “Nuestro país es de acogida y en especial, la Comunidad de Madrid lo es”, ha aseverado.

Tras una reunión enmarcada en el viaje que está realizando la presidenta en Israel esta semana, la presidenta ha definido a Madrid como la “casa de todos”, defensora de los derechos fundamentales y de la historia. “Nosotros no estamos en un momento para romper relaciones con nadie, con ningún país y mucho menos con un Estado democrático como el de Israel, un ejemplo de democracia como pocas y a la que nos unen muchos lazos culturales, económicos y políticos”, ha indicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la reunión mantenida con el presidente de Israel, Isaac Herzog, este lunes en Jerusalén. EFE/CAM

“Este viaje es en representación de todos los madrileños, de una comunidad abierta, tolerante, próspera, que defiende la libertad y la vida por encima de todo y que no quiere que a ojos del mundo la decisión que ha tomado de manera unilateral la alcaldesa de Barcelona (Ada Colau) se cuente fuera de nuestras fronteras como una decisión de España porque esto no representa a España, esto no representa a Cataluña”, ha reiterado. La presidenta, en este sentido, quiere que quede “claro” para el pueblo judío que “Madrid es algo diferente” y que está en otro sentido, “que es el de la apertura”.

Visita al Museo del Holocausto

Ayuso participó antes de su reunión con Herzog en una ofrenda floral en el Monte del Recuerdo de Jerusalén, donde se ubica el Museo de la Historia del Holocausto Yad Vashem y ha plasmado estas palabras en el libro de firmas del centro: "Por tanta injusticia y barbarie, y también por los que están por venir, vaya nuestro trabajo y reconocimiento a todas las víctimas de la Shoá, del terrorismo y de cualquier tipo de violencia", ha trasladado la presidenta.

Posteriormente, se ha reunido con el presidente del Museo, Dani Dayan. Este ha agradecido a la presidenta "su continua actividad para fomentar los valores humanos y por apoyar al pueblo judío". De hecho, ha destacado su "coraje", al sostener que "es un ejemplo para el mundo, para Europa, su determinación de luchar contra el antisemitismo y todo tipo de racismo".