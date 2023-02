Miles de personas se manifiestan en las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública

Miles de vecinos y vecinas de Madrid han recorrido este domingo las calles de la capital para protestar en defensa de la sanidad pública. La manifestación, convocada y apoyada por 74 organizaciones sociales, ha contado con la participación de 250.000 asistentes según la Delegación del Gobierno y un millón en cifras de los organizadores, que se han dividido en cuatro columnas para finalmente converger en la Plaza de Cibeles.

Bajo el lema 'Madrid se levanta y exige Sanidad Pública y soluciones al Plan de Atención Primaria', los habitantes de barrios y pueblos de Madrid han protestado contra la gestión sanitaria de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al igual que hicieron en la movilización del 13 de noviembre de 2022.

Los participantes de la marcha, que han exigido soluciones al Plan de Atención Primaria que propone el Gobierno regional, han querido así mostrar su apoyo a los profesionales sanitarios que están en huelga indefinida y, a su vez, defender "el derecho a una sanidad pública, universal y de calidad".

Por su parte, Isabel Días Ayuso y el consejero Enrique Ruiz Escudero consideran que esta movilización "no va de sanidad pública", sino que está politizada. "Es una huelga política, lo dijeron y lo van a prolongar hasta las elecciones", indicó la presidenta el pasado miércoles. Asimismo, recordó que solo entre 35 y 50 médicos de 82.000 están secundando la huelga convocada en Atención Primaria en los últimos días, siendo alrededor del 1% de los sanitarios.

¿Qué reclaman los sanitarios?

El paro indefinido de 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid arrancó el pasado 21 de noviembre. Casi tres meses después, las negociaciones siguen estancadas y la huelga vive horas bajas, con un seguimiento de la misma en la mañana de este viernes de un 1,39%.

Se trata de la cifra más baja desde que fue convocada por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que denuncia la precariedad de la Atención Primaria y el nuevo modelo de las urgencias extrahospitalarias, con 80 Puntos de Atención Continuada (PAC) 24 horas, pero que sin que todos ellos cuentan con un equipo completo (médico, enfermera y celador).

Los profesionales sanitarios reivindican un mínimo de diez minutos por paciente, una mayor financiación de la sanidad pública, una limitación de las agendas y una mejora de las condiciones laborales de los profesionales para evitar su fuga a otras regiones o países, entre otras cuestiones.

No obstante, el Gobierno autonómico sostiene que se han destinado más de 200 millones al Plan de Primaria y que, además, Madrid es líder en trasplantes, pionera en salud mental y aplica los tratamientos más avanzados. Asimismo, expone que con el nuevo modelo de agendas se pretende reducir el número de pacientes por Médicos de Familia y Pediatra y aumentar el tiempo dedicado a ellos, aunque este proyecto piloto genera dudas al comité de huelga.

En el manifiesto leído durante la protesta, los organizadores han denunciado que se ha producido un aumento de las plazas no cubiertas en los centros de salud, se han dinamitado las urgencias de Atención Primaria creando un auténtico caos tanto en los servicios rurales como en los urbanos, han decidido dejar centros de urgencias sin médico, no construyen los centros de salud comprometidos, ni reforman "los que se caen a pedazos".

Sobre esto, la Comunidad de Madrid insiste que la capital cuenta con la mejor red hospitalaria del país, con 35 hospitales públicos que son referencia internacional, y que la flota del SUMMA112 es la más moderna y completa de Europa. Asimismo, resalta la apertura de nuevas infraestructuras en la sanidad pública madrileña, dado que este años se han abierto cuatro centros de salud: Sevilla La Nueva, Parque Oeste de Alcorcón, Las Tablas y Navalcarnero 2.

Los promotores de la manifestación, por su parte, han exigido el blindaje de la sanidad pública con la derogación de las leyes que permiten la privatización sanitaria y el aumento de las plantillas tanto en los centros de salud como en las urgencias y hospitales con contratos "dignos y estables" que frenen el éxodo de profesionales de Madrid a otros lugares.

El Ejecutivo regional, por su parte, incide en que se han llevado a cabo mejoras salariales para este colectivo: incrementos de 3.800 euros de media anuales para médicos de familia y 3.300 para pediatras. De igual modo, apunta que se han convocado 9.574 plazas de estabilización para el personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud.

Por último, los protestantes reclaman que todos los madrileños tengan asignado su médico, su pediatra y su enfermera, y rechazan el recorte de horario de los centros de salud en el turno de tarde. La apertura inmediata de las urgencias extrahospitalarias con el personal sanitario al completo y la reducción de los tiempos de espera en los centros de salud y hospitales también figuran entre sus demandas.

La Comunidad subraya en este sentido que Madrid es la región con mayor cobertura horaria en Atención Primaria en la sanidad pública y que el tiempo medio de espera en sanidad pública es la mitad de la media nacional, así como que las listas de espera están entre las más bajas de España y que, aun así, Sanidad trabaja para seguir reduciéndola.

Este lunes tendrá lugar la reunión en Atención Primaria

La marcha se ha realizado un día antes de la reunión entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria, que han vuelto a citarse este lunes en la que será el undécimo encuentro entre ambas partes, y donde se intentará perfilar la implantación del sistema de reducción de agendas que se ha puesto en marcha en 22 centros de salud de la región.

Este proyecto prevé que los médicos de familia atenderán a un máximo de 34 pacientes por día, con diez minutos para cada uno de ellos, mientras que los pediatras podrán disponer de quince minutos, hasta atender un máximo de 24 personas. El exceso de citas será recompensado en forma de retribución extra de 50 euros por hora, que podría llegar a los 200 euros diarios, con un máximo de cuatro horas de prolongación de jornada.

En el último encuentro, la portavoz y secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, sostuvo que el principal punto de "desacuerdo" está relacionado con los plazos de implantación del límite de las agendas, los cuales el comité de huelga los calificó de "excesivamente largos". Otra de las peticiones de los sanitarios es aumentar la remuneración para fidelizar y atraer al personal médico en la Atención Primaria de la región, y por último, solicita incentivar y hacer atractivos los puestos de tarde.

Protestas en otras ciudades de España: Santiago, Burgos

Además de en Madrid, en otras ciudades españoles también se han convocado movilizaciones en defensa de la sanidad pública, como Santiago de Compostela o Burgos, donde cientos de personas se han manifestado por la situación de los sanitarios.

En la Alameda de Santiago, miles de personas, más de 50.000 según la organización y 22.000 para la Policía Local, han marchado este domingo para protestar contra la política sanitaria de la Xunta y defender la sanidad pública y la atención primaria. La movilización ha sido convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública y respaldada por instituciones, partidos, sindicatos y entidades de toda Galicia.

El portavoz de dicha plataforma, Manuel Martín, ha expresado que el objetivo es clamar frente a la "mezcla imposible de incapacidad y de intención privatizadora" de la Xunta en materia sanitaria. Su entidad ha presentado una iniciativa legislativa popular, con más de 50.000 firmas de apoyo, que busca cambiar el modelo de la atención primaria.

El manifiesto ha denunciado los "recortes en los presupuestos, aplicados por los sucesivos gobiernos del Partido Popular" y la tendencia a la "privatización" de los servicios. La movilización ha contado con consignas como "Sanidade pública", "O público é servizo, o privado beneficio", "Rueda atende, a sanidade non se vende, aquí está o pobo que q defende" y "Non, non, non á privatización".

En Burgos, unas 11.000 personas, según la estimación de la Policía Local, se han manifestado también en defensa de la sanidad pública, contra los recortes y para pedir que se recupere el Hospital Universitario de Burgos para lo público, en lugar del actual modelo de concesión de los servicios no asistenciales.

Tras una pancarta con el lema 'Atención Primaria, pública y de calidad', la marcha, convocada por la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, ha recorrido el centro de Burgos antes de terminar en la Plaza Mayor. Desde la plataforma han insistido en la necesidad de revertir la situación por la que atraviesa la Atención Primaria, que absorbe un alto porcentaje de casos que llegan hasta los servicios sanitarios y la importancia de dotar de más personal y recursos al sistema.

Uno de los portavoces de la organización, Pablo Oyagüez, ha calificado de "inaudito" que haya esperas de más de 72 horas para una consulta de Atención Primaria y que miles de ciudadanos de Castilla y León ni siquiera tengan un médico asignado. "Esta situación supone el fracaso de la Atención Primaria, pero también un empeoramiento de los resultados de salud y de la atención hospitalaria", ha explicado.

Estado de las huelgas en otras comunidades autónomas

Las huelgas convocadas en las regiones de Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón podrían sufrir una serie de cambios en los próximos días, dado que la mayoría mantiene por el momento sus convocatorias pero negocian con los gobiernos regionales para tratar de desconvocarlas.

En Navarra, la huelga indefinida convocada por el Sindicato Médico de Navarra (SMN) continúa. Este viernes entró en su décima jornada y el sindicato ha pedido al departamento de Salud del Gobierno foral la creación de un nuevo complemento de productividad para todos los facultativos de mil euros mensuales por catorce pagas como condición para suspender la huelga, que se suma al reclamo de una subida de 500 euros anual durante dos años.

En Aragón, se mantiene la convocatoria de huelga de profesionales sanitarios fechada por los sindicatos CSIF, UGT y CCOO para el 17 de febrero y el 3, 17 y 31 de marzo. Según los convocantes, este paro sanitario expresa el malestar por el reciente acuerdo que Salud ha firmado con los sindicatos de Médicos Cesma y Fasamet, que solo afecta a los médicos de Atención Primaria y cuyo contenido está pendiente de ser ratificado en la Mesa Sectorial de Sanidad.

En la Comunidad Valenciana, el comité de huelga del sindicato médico de la Comunitat Valenciana (CESM CV) y la Conselleria de Sanidad seguirán negociando la próxima semana para intentar desconvocar la huelga prevista para los días 6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo.