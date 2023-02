La Asamblea de Madrid retoma la actividad instalada en el reproche y mirando al 28-M

Hace prácticamente un mes y medio que la Asamblea de Madrid celebró su último pleno, pero parece que fue ayer. No porque se haya hecho corto, sino porque la vuelta a la actividad parlamentaria en la Cámara de Vallecas en el que es el primer pleno desde mediados de diciembre ha demostrado que no ha cambiado nada en la política regional. La primera sesión de control al Gobierno de la Comunidad en 2023, lejos de ser un intercambio enriquecedor de ideas y modelos, ha vuelto a llenarse de palabras gruesas, reproches... Es 2 de febrero, pero la única fecha que parecen tener en su mente los partidos es el 28 de mayo, el día que se celebrarán elecciones autonómicas y municipales.

La distancia que hoy separa a los partidos en la región ha quedado patente cuando el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha pedido disculpas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por si le molestó la forma en la que reaccionó al ser preguntado por la opinión que le merecía lo sucedido en torno al nombramiento de la jefa del Ejecutivo como alumna ilustre de la Universidad Complutense.

"Humildemente, le pido disculpas si usted sintió que no condené suficientemente el ataque que usted sufrió en la Universidad", ha aseverado Lobato. "Me gustaría que usted hiciera lo mismo y pidiera disculpas por llamar gentuza a personas que no piensan como usted o decir frases como 'que te vote Txapote' o muy similares", ha agregado.

Díaz Ayuso, lejos de aceptar las disculpas, ha tildado la intervención del también secretario general de los socialistas como "lecciones de moralina parroquial". "No me vaya de moderado", ha insistido la presidenta, para pasar a acusarle poco después de mandar "sicarios de su grupo" a llamarle "asesina" allá donde va. "No hay un solo motivo para votar a su partido en Madrid (...) lo único que queda decirles es que les vote Txapote", ha zanjado su intervención con una sonora ovación del grupo del PP.

La siguiente en tomar la palabra ha sido Mónica García, portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición. "Le quedan 115 días en el cargo", ha aseverado, afeando a la jefa del Ejecutivo que no está haciendo "nada" por los problemas que sufre en la región, como la vivienda, la sanidad, la situación de la línea 7B de Metro de Madrid... "Usted no va a hacer nada porque lo voy a hacer yo cuando entre en la Puerta del Sol", ha augurado.

Díaz Ayuso, que se ha referido a García como "señora de la oposición eterna", ha arremetido contra las acusaciones diciendo que la izquierda es "una fábrica de crear pobreza" y que "se adueña" de los servicios públicos, en referencia a la huelga de médicos que supera ya los dos meses.

"No representan a los médicos", ha opinado la presidenta sobre los profesionales sanitarios en huelga, "si en vez de una pancarta y un megáfono tuvieran un teléfono… ayudarían mucho más", ha añadido.

En la sesión de control se ha hablado de algunos de los problemas más acuciantes de la región, como los precios de la vivienda tanto en la modalidad de compra como de alquiler, pero tan solo de refilón, porque más que soluciones sobre la mesa se ha puesto intercambio de acusaciones. "Los miembros de su partido deberían estar en la cárcel", le ha espetado Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, a Díaz Ayuso, recordándole la venta de pisos públicos a fondos de inversión, una operación que fue anulada por los tribunales. "Ustedes eligen a los buitres, nosotros a las personas", ha señalado poco después.