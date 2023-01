Un centenar de estudiantes hace cola desde primera hora de la mañana ante la Facultad de Periodismo para entrar al edificio, custodiado por la Policía por las protestas que ha suscitado el acto en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será nombrada 'alumna ilustre' de la Universidad Complutense (UCM), de la que fue alumna.

El acto, que empieza a las 11.00 horas, se espera que no sea del todo agradable debido a que alumnos y trabajadores de dicho centro se han concentrado ya en los alrededores contra este nombramiento y gritan ya consignas de "¡Fuera Ayuso, no eres bienvenida. Ayuso non grata!".

Alrededor de doscientas personas, al grito de 'Ayuso de ilustre no tiene nada', 'Viva la lucha de la sanitarias', 'Ni un euro más para la privada' y 'Las ilustres están fuera', se han acercado todo lo posible al edificio de la Facultad de Ciencias de la Información. Muchos son del Sindicato de Estudiantes, afectados por las residencias y algunos sanitarios, en protesta en Madrid.

El comité de dirección del programa Alumni de la UCM aprobó hace unos meses la lista de los 'alumnos ilustres', entre quienes se encontraba Ayuso, que es la primera alumna de esta facultad en ostentar la presidencia de Gobierno de una comunidad autónoma y la primera en la historia autonómica española licenciada en Ciencias de la Información, según ha informado la Complutense.

Los estudiantes se manifiestan este martes contra Isabel Díaz Ayuso, en las cercanías de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

La lista de estos nombramientos propuestos por la UCM es fruto de las consultas a todos los departamentos, secciones, unidades departamentales y el equipo decanal. Aparte de la presidenta autonómica, también serán nombrados 'ilustres' la periodista de TVE Almudena Ariza; el escritor Arturo Pérez-Reverte; el director creativo en Llorente y Cuenca Rafa Antón; el periodista y exdirector de Europa Press Ángel Expósito; el actor galardonado con dos premios Goya Antonio de la Torre; el periodista, fundador y CEO de la agencia de Relaciones Públicas Torres y Carrera Xurxo Torres; y el documentalista, artista y escritor Miguel Trillo.

Acto de entrega de Premios Extraordinarios de Grado 2021-2022 y Doctorado 2019-2020

Entrega de diplomas a los mejores estudiantes con motivo de la Festividad de la Facultad y nombramiento de nuevos @alumni_ucm ilustres Mañana Festividad de la Facultad https://t.co/bCsMzGrOwS pic.twitter.com/dZADfVmaVU — Facultad Ciencias Información (@UCMccinf) January 23, 2023

Sin embargo, que el nombre de Ayuso esté en esta lista no hizo gracia a más de uno. Más de 1.500 integrantes de la comunidad académica de la Complutense, entre ellos un centenar de docentes e investigadores, se han opuesto a un nombramiento que ha provocado dimisiones, recogida de firmas, comunicados y que también ha dinamitado las elecciones de la universidad y encendido las protestas entre alumnos y profesores.

"Ayuso no puede ser nombrada alumna ilustre porque quiere dejar dejar morir a la sanidad pública", asegura Isabel, estudiante de comunicación audiovisual, una de las personas que se incrusta dentro de la manifestación que de momento congrega a un centenar de personas. Por su parte, María, estudiante también de Periodismo asegura a 20minutos que "Ayuso solo está mirando por su interés, no mira al pueblo, queremos que nos oiga y que salve a la Sanidad. Dice que su libertad es privatizar".

