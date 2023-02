Chesús Yuste, APDDA: "Excluir a los perros de caza de la ley de bienestar animal supondrá rebajar leyes autonómicas"

En los últimos años, como sociedad, hemos mejorado en materia de bienestar y protección animal. Cada vez son más las personas concienciadas que defienden sus derechos como seres sintientes (uno de los grandes logros en este campo en los últimos años, que los animales de compañía sean considerados como tal), y parece que seguimos en esta tendencia hacia un país más respetuoso.

Sin embargo, todavía nos queda mucho que avanzar y mucho que mejorar. Para procurarlo existen organizaciones dentro de las administraciones que facilitan, o al menos sirven de herramienta, para trasladar las necesidades de la sociedad en este ámbito hasta el Gobierno. Este es el caso de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA).

La APDDA la forman diputados, senadores y exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales españolas, con una especial sensibilidad hacia los animales, incluso más allá de lo que opinan sus respectivos partidos. Están comprometidos a colocar las necesidades de los animales en la agenda política y así visibilizar la importancia de implantar unas políticas públicas de protección animal en España.

Chesús Yuste, coordinador de la asociación, habla con 20minutos sobre la fundación de APDDA, su logros a lo largo de los años y la situación actual de la protección animal en España.

Empecemos por el principio. ¿Cuándo y por qué se creó la APDDA?Se creó en diciembre de 2007, durante el último año de la legislatura de Zapatero, gracias a un grupo de diputados que habían hecho iniciativas de protección animal y decidieron constituirse como asociación. Los padres fundadores eran siete miembros, catalanes y de ideología verde. En 2012 es cuando se produce la ampliación y la asociación se abre a diputados y senadores de otros grupos, llegando a ser una treintena de miembros. En estos momentos somos 126 diputados y senadores electos o ex. Esta cifra es significativa ya que es el 10 por ciento del conjunto de senadores y diputados, una minoría relevante. Además, ahora hay miembros de todas las comunidades autónomas y prácticamente de todos los partidos, lo que nos da mucha fuerza en cuanto a poder hablar con unos y con otros y buscar avanzar en nuestros objetivos.​ ​Además, la defensa de los animales no debería ser de izquierda o de derechas pero, quizás en el caso español hemos estado un poco condicionados por la tauromaquia y a raíz de que la Ilustración no se desarrolló tanto en nuestro país, pasando un poco de largo y dejando valores que no se consolidaron.