Sonia Aguado, de la plataforma Fly Together: "Si le pasa algo a tu perro y reclamas, las aerolíneas lo tratan como si fuera una maleta"

Aunque el mundo se ha convertido en algo muy pequeño para las personas gracias a la posibilidad de volar de una punta del planeta a otra en cuestión de horas, no es tan fácil cuando compartimos la vida con animales de compañía. A día de hoy, aunque la mayoría de las aerolíneas permite animales en sus vuelos, lo cierto es que lo hacen, sobre todo, en la bodega del avión, donde también van las maletas y lugar en el que no hay nadie supervisando.

Que nuestros peludos no siempre puedan acompañarnos en cabina y tengan que pasar horas dentro de un trasportín, solos, enfrentándose a temperaturas bajas y ruidos fuertes no es algo que a todo el mundo le convenza, a pesar de que es la forma que se ha normalizado de viajar por el aire con nuestras mascotas.

No obstante, esta forma de trasladar a nuestros perros y gatos no es perfecta, ya que se han dado casos de pérdidas de animales, roturas de trasportines, ha habido casos de animales heridos e incluso muertes. Por este motivo surge la plataforma Fly Together, un movimiento global que busca cambiar la manera en la que los animales de compañía son trasportados en avión, así como la manera en que son tratados en los aeropuertos.

Sonia Aguado, fundadora de Fly Together Barcelona (1979) En 2021 Sonia se embarco en el proyecto Fly Together, una plataforma que fundó con el propósito de mejorar los viajes en avión de los animales, empezando por perros y gatos, al darse cuenta durante su mudanza a España desde Ciudad de Cabo, de que los riesgos que corren los peludos al volar en la bodega son demasiado altos. Ahora se encuentra en conversaciones con el Gobierno para intentar abrir una mesa de trabajo para mejorar el bienestar de los animales durante los vuelos.

Empecemos por el principio... ¿Cuándo y por qué nace Fly Together?Surge a raíz de nuestra planificación de la mudanza familiar de Sudáfrica a España y la encrucijada de no vernos capaces de dejar volar a los animales en la bodega del avión o en la cabina sin poder moverse en todo el vuelo aún significando no poder volver a casa. Teníamos miedo de que les pasara algo, que se traumatizaran durante el viaje, que llegaran heridos, que se perdieran por el aeropuerto o, aún peor, que llegaran muertos.



Somos ​una familia de dos humanos, cuatro perros y tres gatos y ya habíamos hecho el trayecto Barcelona-Ciudad del Cabo en el 2016 con un perro y dos gatos, los tres viajando en bodega. Todo fue bien y para nosotros no fue motivo de preocupación pero ahora nos hemos informado de la realidad que hay detrás de lo que nos venden tanto las empresas de transporte de animales como las aerolíneas.



Seguimos nuestros instintos e hicimos una búsqueda exhaustiva de las condiciones en las que realmente viajan, la cantidad y tipo de accidentes que suceden debido a errores por falta de protocolos, malos tratos y negligencias por parte del personal aéreo y de tierra. Por último, el tipo de responsabilidad que tiene tanto la aerolínea como el aeropuerto si algo le pasa al animal, que es cero. Llegamos a la conclusión que el llegar sano y salvo es una cuestión puramente de suerte, como jugar a la ruleta rusa, así que decidimos quedarnos en Sudáfrica y luchar por cambiar las cosas y solo así volar de vuelta a España.​



Entonces, ¿ha sido meramente casualidad que surja este movimiento justo a la vez que parece que van mejorando los derechos de los animales?Muchísima gente piensa como nosotros y lo valora dos veces antes de subir a su perro o gato a un avión. Nadie está convencido de llevar a su animal en la bodega o llevarlo incómodo en un transportín debajo del asiento. Se ha normalizado algo que creo que es una lástima y, dentro de la situación que había, pensamos que era un buen momento para iniciar algo como Fly Together.



Somos parte de algo mucho más grande que no solo toca los transportes, también estamos mejorando en cuanto a la tenencia responsable de animales, todo está cambiando y va en la misma dirección: los animales son seres sintientes. Si siempre se les considerase así, todo sería más fácil.



Por ponerte un ejemplo para entenderlo mejor, si queremos transportar un jarrón de cristal, vamos a hacer todo lo posible para que llegue entero al otro lado, ¿verdad? Debemos hacer lo mismo con los animales, empezando por preguntarnos: "¿Cómo ponemos algo que está vivo donde van cosas que no lo están?"​​

Habla de un riesgo muy alto a la hora de llevar a sus animales en bodega, ¿de qué cifras estamos hablando?El viaje acaba en tragedia mucho más a menudo de lo que nos imaginamos. Las aerolíneas y los aeropuertos, junto a las políticas regulatorias gubernamentales y la complicidad de las empresas de transporte de animales, nos venden una falsa realidad afín de seguir aumentando sus ingresos sin priorizar el bienestar de los animales.



Los accidentes con resultado de muerte, heridos o perdidos son muchísimo más elevados de lo que nos hacen creer y esos son solo los datos conocidos. En los últimos 18 años ha habido más de 365 muertos, 213 heridos y 54 animales perdidos solo en los vuelos comerciales de Estados Unidos, el único país que tiene la obligación de comunicar al departamento de transporte los datos de accidentes. La casi totalidad de las defunciones son causadas por neumonías, asfixias, golpes de calor, fallos cardiacos y síntomas relacionados con la ansiedad.

Entonces, ¿no existen datos oficiales de este tipo de situaciones en otros países como en el nuestro?No. No hay un registro. Y no solo eso, ninguna aerolínea tiene la obligación de asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de accidente. No existen protocolos establecidos de actuación, las autoridades aeroportuarias nunca ofrecen ninguna colaboración a la hora de ayudar y, en la mayoría de los casos, los trabajadores que gestionan a los animales no pertenecen a las aerolíneas sino a empresas subcontratadas que carecen de experiencia y empatía en el manejo de los animales.

¿A qué se refiere con que no tienen ninguna obligación de asumir responsabilidades? Habrá derecho a una indemnización como mínimo, ¿no?Puedes reclamar una indemnización pero será como si hubieras perdido una maleta, llegando a cobrar como máximo 1.500 euros, que es la cuantía mayor que te dan cuando demuestras que te han perdido algo de mucho valor. Esto no es una culpa de las aerolíneas y sus trabajadores, por supuesto, es porque los acuerdos gubernamentales internacionales establecidos en la convención de Montreal en 1999 no se contemplan los animales domésticos, por eso lo gestionan como si fueran maletas, aunque es difícil de entender para alguien que acaba de perder a su compañero.

¿Y por qué considera que viajar en bodega o en cabina es inadecuado para las mascotas? Quiero decir, ¿no es lo que hemos hecho siempre?En la bodega vuelan incomunicados, a oscuras, junto a las maletas y a otras especies de animales. Con ruidos extremadamente fuertes, olores extraños y desagradables, además, nadie puede ni verles, ni actuar en caso de emergencia; y por otro lado, en la cabina son forzados a viajar dentro de un trasportín que debe caber debajo del asiento delantero y del que no pueden salir bajo ninguna circunstancia, dependiendo de la empatía de la tripulación ese día (la normativa que decide donde viaja cada cada animal depende totalmente de la aerolínea, pero actualmente en todos los casos si pesa más de 8kg/10Kg (18kg con ‘La Compagnie’), no cabe debajo del asiento delantero o es de alguna determinada raza prohibida, deberá siempre volar en bodega).

​La Human Society, la Animal Legal Defense Found y todos los organismos oficiales internacionales de defensa del bienestar animal desaconsejan abiertamente viajar a los animales en avión (especialmente en bodega). También la casi totalidad de los veterinarios, así como profesionales caninos o felinos y etólogos, desaconsejan que vuelen tanto en cargo como en cabina tal y como se hace hoy en día. No sólo por el daño físico y el riesgo de muerte sino por el daño y trauma psicológico del que muchos de ellos son víctimas, aunque no sea visible físicamente. Cada animal es un individuo diferente, igual que los seres humanos.



¿Cómo pretende desde Fly Together cambiar esta situación?Queremos cambiar la manera en la que vuelan los animales de compañía obteniendo el compromiso de las aerolíneas privadas y nacionales y del sector aeroportuario de los países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) y adaptar un espacio en la cabina para poder volar juntos correctamente actualizando los protocolos y normativas sobre el transporte de animales en los aeropuertos. Todo esto solo se podrá lograr y conservar en el futuro si paralelamente nos aseguramos que los acuerdos internacionales incorporan el estatus de seres sintientes para los animales.



Por otro lado, queremos incentivar la colaboración con aerolíneas privadas y nacionales dispuestas a dar el cambio gracias a la presentación de una propuesta innovadora alternativa para los aeropuertos y para los aviones; así como crear grupos y fórums de discusión donde entablar conversaciones con actores relevantes del sector con espíritu animalista que quieran formar parte de este cambio, a fin de perfeccionar las propuestas y su seguimiento.



Y, por último, queremos iniciar un Proyecto de Ley Internacional , con el apoyo de los gobiernos de la ICAO, para actualizar los anexos de los acuerdos gubernamentales internacionales establecidos en las convenciones de Chicago (1947) y de Montreal (1999) a fin de introducir a los animales domésticos en el proceso de transporte como seres sintientes y regular la responsabilidad en caso de accidente.



¿Qué propone Fly Together para que los animales de compañía puedan viajar en cabina?Debe haber una zona específica para los animales, tanto para respetar la seguridad de los animales como la del resto de pasajeros. Tal y como lo vemos, creemos que sería posible que hubiera unas filas de jaulas (donde quepan también perros grandes) como las que nos encontramos en los veterinarios, cuando se quedan en observación. Que no hubiera más de seis o siete animales para no entorpecer posibles evacuaciones y que cada tutor fuera con su animal.