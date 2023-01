PSOE y Unidas Podemos tratan de limar asperezas para reformar la ley del 'solo sí es sí' en pocos días

Después de un lunes lleno de tensión entre los socios de la coalición de Gobierno a cuenta de la ley del 'solo sí es sí' y de la reforma anunciada por el ala socialista, el PSOE y Unidas Podemos parecen haber empezado a acercar posturas y a limar asperezas. Mientras los morados aceptaban este martes por la mañana subir algunas penas mínimas previstas en la norma, los socialistas han pasado de amenazar con llevar su propia proposición de ley al Congreso sin su socio a apostar por una propuesta conjunta entre los ministerios de Justicia e Igualdad. El Ejecutivo espera el acuerdo esta semana.

Es el plazo que marcan desde Moncloa, que ya no se plantea presentar por su cuenta la propuesta de reforma. Se trataría de hacer unos "retoques técnicos". en palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien, no obstante, no ha concretado en qué cambios se van a centrar.

Eso sí, ha lanzado un guiño nada desdeñable a lo que en Unidas Podemos, en general, y el Ministerio de Igualdad, en particular, denominan "el corazón de la ley": que no se toque el consentimiento, es decir, que no se distinga entre agresiones sexuales con o sin violencia. Rodríguez lo ha repetido casi cada vez que ha podido a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"El Gobierno no se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento", ha declarado Rodríguez, que ha recordado que "es la esencia de una buena ley que consiguieron las mujeres en la calle".

Un rato antes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya había escenificado esta rebaja del tono. Pero avisó de que a lo único que su formación está dispuesta es a avalar una subida de las penas mínimas del delito de agresión sexual en sus modalidades más leves, lo que serviría para que los castigos por futuras agresiones sexuales fueran mayores. Y lanzó otra advertencia: se han abierto a estos cambios "para proteger la unidad del Gobierno de coalición".

Fuentes del Ministerio de Igualdad incidían en esta idea después. En un mensaje al PSOE, aseguraban que ya están cediendo suficiente, pues siempre han defendido su norma tal y como está y achacan las rebajas de condenas que se están produciendo desde la entrada en vigor a un error de interpretación por parte de los tribunales.

Es más, la ministra Irene Montero llegó a desmentir a los socialistas y afirmó que su departamento ha trabajado "a propuesta del presidente y del PSOE" en "hasta cuatro reformas que mantengan el consentimiento como centro del Código Penal", pero que todas "han sido rechazadas" hasta el momento, subrayando así que existe "una discrepancia sobre el consentimiento" entre los socios de coalición.

No obstante, a continuación se comprometió a "seguir trabajando para que haya acuerdo", advirtiendo, eso sí, de que Igualdad "no puede asumir una propuesta que vuelva al modelo anterior, como está pidiendo el PP, y a que sean las mujeres las que tengan que demostrar que se han resistido para que se califique lo que han vivido como una agresión sexual".

La unión del bloque morado: Díaz apoya a Montero

En medio de toda la tensión por la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y el enfrentamiento entre el PSOE y Unidas Podemos, el bloque morado se ha mantenido unido. Así lo han confirmado las últimas palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha ahondado en los gestos de distensión con Podemos al respaldar sin fisuras a la ministra de Igualdad y a la norma hoy cuestionada.

Tras mostrar su confianza en que los socios de Gobierno lograrán un acuerdo en los próximos días, Díaz ha expresado su "reconocimiento absoluto" de Montero, de quien ha dicho que lleva trabajando mucho tiempo por "ensanchar" los derechos de las mujeres. Para la vicepresidenta, la ley del 'solo sí es sí' es una "buena" norma y el trabajo de la ministra ha permitido que España sea un "país mucho mejor" y a la vanguardia en materia de mejora de los derechos, tanto de las mujeres como del colectivo LGTBi-trans.