Mariana Puigdengolas: "El deporte ayuda a las personas con discapacidad a sentirse más capaces, eleva su autoestima"

La relación de Mariana Puigdengolas Legler con la discapacidad no es nueva. Bioquímica y madre de una niña con epilepsia, dejó su carrera profesional para dedicarse a cuidarla. Ahora, años después, con su hija mejor, mayor y más independiente, se dedica en cuerpo y alma a Deporte y Desafío, una fundación que ayuda a miles de personas con discapacidad a vivir una vida más plena gracias al deporte.

Preside la fundación desde hace solo unos meses. ¿Cómo llegó hasta aquí?Yo soy bioquímica y he trabajado varios años en el extranjero. Cuando regresé a España, tuve una hija a la que diagnosticaron epilepsia con un año y medio, así que decidí dejar mi carrera profesional para dedicarse a cuidarla. Durante este tiempo me he ido reciclando, y ahora que mi hija ya es mayor y está mucho mejor, me ofrecieron este puesto y estoy encantada, porque creo que puedo aportar mucho gracias a la experiencia que tuve con mi hija, porque, además, a nosotros el deporte también nos ayudó mucho.