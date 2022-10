"Queremos que vean a nuestros federados como deportistas, no como personas con discapacidad que hacen deporte"

Tener una discapacidad no es un impedimento para hacer deporte, como bien saben los cientos de deportistas de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FMDPC), una entidad cuya principal misión es fomentar la práctica del deportiva de estas personas sin pensar en sus limitaciones físicas.

José Javier García, Presidente y Gerente, y Elena Díaz, Directora Técnica, nos cuentan en qué consiste su labor y qué beneficios tienen para los deportistas practicar disciplinas como la boccia o el slalom en silla de ruedas.

¿Qué deportes tenéis en la federación? Elena Díaz : Los más se conocen son fútbol, atletismo y natación. Los que practican fútbol son ambulantes y tienen más autonomía, y en natación y atletismo hay gente que puede caminar y gente en silla de ruedas . Además, tenemos dos deportes que son más específicos, que son boccia y slalom en silla de ruedas. La boccia es un deporte paralímpico parecido a la petanca en la que juega un papel muy importante la estrategia y no es tan físico, por eso lo suelen jugar personas que están muy afectadas físicamente. De hecho, en algunos casos, requieren de un técnico que les ayuda a mover la bola. Y también tenemos slalom en silla de ruedas, un deporte que no está todavía muy reconocido a nivel de competición y que nos está costando un poco que arranque. A nosotros nos gusta mucho porque es un deporte que les ayuda mucho en su autonomía personal y les ayuda mucho a manejar su silla de ruedas, algo que les viene muy bien para desenvolverse en su día a día.

Habladnos de vuestros deportistas… José Javier: Tenemos mucha variedad, desde los que solo se manejan en un deporte base hasta deportistas de alto rendimiento. Los primeros no tienen más pretensión que hacer deporte, pero les aporta muchas cosas. Sobre todo, les sirve como terapia, para salir de casa o de la residencia donde viven, ámbitos donde prácticamente tienen todas las decisiones tomadas. Gracias al deporte, encuentran un mundo donde pueden tomar sus propias decisiones, donde nadie decide por ellos, y ven que son capaces de conseguir unas metas. Por otro lado, tenemos los deportistas que pueden llegar a competir a un nivel profesional y vivir unas experiencias que de otro modo no podrían vivir. Tenemos chicos con un 85% de discapacidad, pero que viajan por todo el mundo para competir.

Algunos de ellos tienen parálisis cerebral -es decir, que tienen discapacidad desde que nacieron- y otros tienen daño cerebral adquirido. ¿Se enfrentan al deporte de manera distinta uno y otros? Elena Díaz: Sí, hay diferencia, pues no es igual nacer ya con una discapacidad que hacerte a ella después de un accidente, por ejemplo. En este último caso, el deporte les ayuda a darse cuenta de que pueden hacer muchas más cosas de las que pensaban, les ayuda a moverse y estar más sanos, a socializar, a salir de casa… Incluso a gente que antes no hacía deporte. José Javier : Gracias al deporte, salen, socializan, hacen cosas… y esto muchas veces marca la diferencia entre tener una buena salud mental o una mala salud mental.

¿Qué os cuentan, qué significa el deporte para ellos? José Javier: Lo que nos piden es que hagamos más cosas porque creamos un ambiente donde pueden socializar, donde ellos son los protagonistas, donde no les ponen barreras ni obstáculos, donde se sienten comprendidos… Lo necesitan, porque es un entorno completamente favorable para ellos.

¿Cuáles son vuestros planes a corto-medio plazo? ¿Vais a ampliar deportes?José Javier: Siempre estamos pensando cosas, pero sobre todo queremos ampliar el número de deportistas, porque nos cuesta mucho, no sabemos dónde buscarlos. Lo de ampliar deportes es complicado, pues muchas federaciones -como el ciclismo- tienen ya sus propios clubes de deportes adaptados para discapacidad. También ampliar los deportes que tenemos para personas que a priori no pensaban que podían practicar deporte. Por ejemplo, la boccia, que está pensada para personas con un alto grado de discapacidad física, también puede ser practicado por personas mayores, en terapia ocupacional… Y también queremos ayudar a otras federaciones con deportistas con parálisis cerebral, ofrecerles asesoramiento, formación…

Elena Díaz: Queremos que el deporte se incorpore a la vida de nuestros deportistas, que no sea una actividad solo de fin de semana, sino que le den más valor, porque el deporte es terapia física, mental, psicológica…