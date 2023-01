Podemos critica que los cambios que exige el PSOE en la ley del 'solo sí es sí' suponen volver a la norma anterior por la puerta de atrás

Podemos insiste en rechazar cualquier cambio en la parte penal de la ley del solo sí es sí. Así se reafirmaron este lunes los morados después de que la Cadena SER publicara una propuesta del Ministerio de Justicia por la cual se propone volver a las penas anteriores a esta norma cuando haya violencia o intimidación. Pese a que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró posteriormente que "el consentimiento seguirá en el centro", Podemos considera que establecer una gradación de las penas en función de si ha habido violencia contra la víctima supone renunciar, en la práctica, al modelo instaurado por la ley del 'solo sí es sí'.

Así lo planteó este lunes la coportavoz del partido morado y asesora en el Ministerio de Igualdad, Isa Serra, que defendió que, como establece ahora mismo la norma, se considere que es agresión sexual toda aquella relación en la que no haya habido consentimiento expreso previo. "Los sectores conservadores están presionando para volver al modelo anterior, que exige a la víctima demostrar que se ha resistido para que haya una agresión sexual", sostuvo Serra, que denunció que el PSOE está siendo también objeto de esas supuestas presiones.

Según aseguró la dirigente, Podemos y el PSOE -a través de los ministerios de Igualdad y Justicia, respectivamente- llevan semanas manteniendo conversaciones para definir las medidas a tomar para atajar las rebajas de condena que se están determinando por parte de algunos jueces en aplicación de la ley del sí es sí. Para los morados, estas rebajas son fruto de una aplicación errónea de la ley, y según aseguró Serra, "ambos socios" coinciden en que "una modificación penal no va a acabar con el problema que estamos viendo con las revisiones de condena".

Lo cierto es que esa interpretación, al menos en parte, es acertada, puesto que los presos que se han beneficiado de rebajas de penas están protegidos por el principio jurídico de que siempre se aplica la ley más favorable al reo. No obstante, lo que plantea el PSOE es que la modificación podría evitar futuros problemas en la aplicación de la ley, algo que para Podemos es trabajar sobre una hipótesis que aún no se sabe si se va a producir. Es más: los morados creen que el Gobierno no debe cambiar, de facto, el modelo basado en el consentimiento en base a potenciales problemas futuros que, a su juicio, son improbables.

Frente a la preferencia del PSOE por modificar la ley, Serra defendió este lunes el "plan de medidas urgentes" planteado por el Ministerio de Igualdad para solventar los problemas de aplicación de la norma. Una de las medidas principales del decálogo es la de "ampliar las competencias de los juzgados especializados en violencia contra la mujer para que sean competentes en violencias sexuales", según explicó la portavoz de Podemos, que afirmó asimismo que Igualdad quiere también que los fiscales de estos juzgados también asuman la acusación en dichos delitos.

Igualdad también propone garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas, la inclusión de las víctimas de violencia sexual en el Servicio de Atenpro (un dispositivo de telefonía móvil que permite entrar en contacto en cualquier momento con un centro preparado para dar respuesta a una emergencia por violencia de género) desde 2023 e incremento del número de dispositivos, reforzar las unidades de valoración forense integral o promover la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia e Interior, así como Educación y Sanidad.