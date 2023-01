El PSOE rechaza el plan de Igualdad con diez medidas para mejorar la ley del 'solo sí es sí' y confirma que habrá "retoques" en la norma

El ala socialista del Gobierno descarta el plan del Ministerio de Igualdad con diez medidas urgentes como posible solución para subsanar los efectos adversos que está teniendo la ley del 'solo sí es sí'. En su lugar, lo que han hecho varios ministros del PSOE es confirmar que habrá "retoques" en la norma centrados exclusivamente en la interpretación jurídica, algo que con lo que el departamento que dirige Irene Montero no está de acuerdo.

Entre las medidas que propone Igualdad para proteger a las víctimas de violencia sexual están doblar los juzgados exclusivos y reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer, garantizar la asistencia jurídica gratuitas a las víctimas o crear un servicio de atención psicológica especializada.

"Cualquier recurso adicional es bienvenido, pero en este caso de lo que estamos hablando es de que en la aplicación se ha producido una interpretación distinta de las penas que estaba permitiendo en algunos casos su revisión a la baja", ha remarcado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en RNE.

Así, ha subrayado que "lo problemático no ha estado tanto en los recursos, sino en la interpretación que se ha hecho del régimen transitorio" en los pronunciamientos judiciales, de modo que "es ahí donde está la raíz del problema, no en ningún otro asunto de la norma".

Rodríguez considera, no obstante, que la ley del 'solo sí es sí' es una "buena ley" y ha incidido en que "no conviene frivolizar ni tampoco dar falsas señales a la ciudadanía". Así, ha manifestado que esa es la preocupación del Gobierno desde el primer momento y no las distintas posiciones dentro del Consejo de Ministros, descartando de este modo tensiones internas.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no ha entrado a valorar la propuesta de Igualdad, sino que se ha centrado en explicar que "la inmensa mayoría de esa ley es positiva", pero "ha generado efectos indeseados que nadie quería y se está generando una preocupación que el Gobierno comparte". "Por eso modificaremos la ley para paliar los efectos indeseados. Lo vamos a hacer trabajando en el conjunto del Gobierno, es una reforma compleja, hay una propuesta de Justicia. Tenemos que hacerlo de la mano de los expertos", ha dicho.

Eso sí, el ministro no ha entrado en detalles sobre cómo será la modificación de la ley, ya que aún están "analizando los expertos para que sea una reforma con todo el rigor jurídico". "Los plazos los conoceremos en las próximas semanas. El Gobierno es consciente de los efectos indeseados. Por eso, como compartimos la preocupación social queremos mejorarla", ha afirmado.

Por su parte, Isabel Rodríguez ha comentado también el ofrecimiento del PP para aprobar la reforma de la ley en el Congreso, aunque se ha mostrado escéptica y convencida de que se trata "más de un oportunismo político que de una verdadera respuesta de acción y trabajo con el Gobierno".