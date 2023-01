Montero cambiará la ley del ‘sí es sí’ por el temor del PSOE a una debacle el 28-M

Un día después de conocerse que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido la modificación de la ley del ‘solo sí es sí’ por temor a una debacle electoral del PSOE de cara al 28-M, la ministra de Igualdad, Irene Montero, dio por hecho su reforma, pero con una línea roja: "Proteger que el consentimiento siga en el corazón del Código Penal".

Desde que se aprobó en agosto la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’, la medida estrella de Igualdad, alrededor de 250 delincuentes sexuales se han beneficiado de la norma. Ante la lluvia de críticas y la sensación de alerta ciudadana, el PSOE no quiere correr riesgos a cuatro meses de unas trascendentales elecciones locales y autonómicas.

Por eso, y pese al constante enroque de Unidas Podemos (UP), los socialistas han decidido que la ley debe cambiarse. Algo que ya dejaron claro hace unas semanas algunos miembros del Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez, que se abrió en diciembre a hacer algún retoque. Ahora, pide un cambio urgente de la ley para evitar su impacto negativo de cara al 28-M.

En sentido práctico, el Gobierno sabe que cualquier cambio no va a tener efectos y se van a seguir produciendo reducciones de penas, pero creen que rectificar es mejor que no hacer nada y mejoraría la imagen del Ejecutivo. Pero, desde el mismo momento en el que surgió la información, que añadía que la decisión partía del lado socialista del Gobierno de coalición, la parte de UP negó que hubiera acuerdo alguno para cambiar la ley.

No obstante, la noche del sábado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, aseguró que se van "a poner de acuerdo seguro". "Queremos que las mujeres puedan salir solas y puedan ser libres", añadió. Asimismo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reiteró que el Gobierno "es feminista y defiende los derechos de las mujeres y LGTB", al ser "un país que mira al frente y ensancha derechos". "Desde luego que lo vamos a seguir haciendo. Siempre tuvimos la misma posición", subrayó.

Y ayer, la principal responsable del texto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, rompió su silencio y marcó al PSOE cuáles son sus líneas rojas de cara a una posible reforma del texto: que el "consentimiento siga en el corazón del Código Penal", dijo en un acto de su partido en la isla canaria de Lanzarote.

A juicio de Montero, el ofrecimiento del PP, que el sábado tendía la mano al PSOE para llevar a cabo una reforma del texto sin contar con su socio de coalición, "supone una vuelta al modelo anterior. A la distinción entre agresión y abuso". "Vamos a proteger el corazón de la ley, lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y los avances feministas", añadió.

Al igual que hicieron algunos de sus compañeros el sábado, Montero señaló hacia "sectores reaccionarios" como los autores de presiones para que se regrese a la anterior ley. Eso sí, la ministra no criticó al PSOE y aseguró ser "consciente de que esta es una ofensiva también contra el Gobierno de coalición".

Reacciones a la reforma

Desde la derecha, el PP, por medio de su secretaria general, Cuca Gamarra, y su portavoz del comité de campaña, Borja Sémper, tendió la mano al PSOE para un pacto en el que ponía a disposición sus votos para que se pudiera llevar a cabo una modificación de la ley, a la vez que cargaban contra Montero: "Quien se tiene que ir a la calle no son los agresores sexuales, sino la ministra", opinó Sémper.

Además, desde las Nuevas Generaciones del PP han convocado para este miércoles una concentración a las 11.00 horas frente a Igualdad. "Súmate para dejar claro que soltar violadores no es defender la igualdad", anuncian.

Tampoco fueron benevolentes desde la izquierda con Igualdad y, por ejemplo, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, subrayó ayer que la ley debe corregirse "de forma inmediata" por los "efectos indeseados" producidos