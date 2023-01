El mensaje del actor Jorge Jurado al dueño de un perro abandonado en Madrid: "Ahora está en casa de Currito de 'Los Serrano'"

El abandono de mascotas continúa siendo un drama a día de hoy. España tiene una de las tasas de abandono más altas de Europa, según el último estudio de la Fundación Affinity publicado en 2022, con alrededor de 285.000 perros y gatos recogidos al año por protectoras. El actor Jorge Jurado, conocido por interpretar el papel de Curro en la serie Los Serrano, ha puesto rostro al abandono animal al denunciar en sus redes sociales el maltrato y las pésimas condiciones en las que se ha encontrado a un perro abandonado en Madrid, a quien ha dado un nuevo hogar.

En una serie de mensajes publicados en su perfil de Twitter, el actor se ha dirigido al dueño del animal, un rottweiler al que dejaron atado con bridas en una farola de Plaza Castilla, en la capital. "Para la 'persona' que ha abandonado a su perro en Plaza Castilla", ha comenzado escribiendo en su mensaje.

"Quería dedicarte unas palabras para que sepas que tu rotweiler está en mi casa, sí, fíjate lo pequeño que es el mundo, tu perro está ahora en la casa del puto 'Currito de Los Serrano'", le ha dicho.

El actor ha mostrado con un vídeo el momento en que el perro era recogido de la calle y se acercaba, con timidez, a sus rescatadores. En el mismo tuit, Jurado ha explicado que el animal, atado en una farola de la citada plaza madrileña, "tenía signos de deshidratación y desnutrición a 4 °C". Además, "por sus costillas y huesos marcados", ha acusado al dueño de llevar "varias semanas o incluso meses sin alimentarle como corresponde".

Junto a una mala alimentación, el actor de Los Serrano ha asegurado que el perro muestra evidentes signos de maltrato: "Se está portando muy bien para cómo le has tratado, se nota que le has zurrado lo que no está escrito, como se puede ver por la cicatriz que tiene en la cabeza, y obviamente lo que no sabremos, porque no se puede observar a simple vista", sostiene.

Por otro lado, Jorge Jurado ha explicado al antiguo dueño del animal que ha decidido darle una segunda oportunidad "porque no se merece haber coincidido en esta vida con alguien como tú, porque con unas horas de cariño, comida en abundancia y agua, el perro ha estado descansando sin acordarse ni un segundo de ti. Afortunadamente", ha subrayado.

Asimismo, le ha lanzado una dura advertencia al exponerlo en redes sociales: "Quería avisarte de que hago esto para que todo el mundo que conocía al perro en tu zona, tus amigos, tu pareja, tu familia y tu entorno reciban este Tweet, y sepan qué tipo de persona eres, y lo que haces con los animales que tienes a tu cuidado".

Finalmente, el actor le ha dado irónicamente las "gracias", pero "por dejarlo ir de tus manos, de tu maltrato", le ha dicho. "Ahora nos vamos a encargar personalmente de que este cabronazo tenga la vida que se merece, y una casa donde lo quieran", ha sentenciado.

El extenso hilo publicado este sábado en Twitter por el actor y streamer ha sido muy aplaudido por otros compañeros de profesión, como el también actor y cantante Fran Perea, que ha alabado con un "¡Ole tú!" a su 'hermano' en la ficción, o el youtuber Willyrex, que le ha agradecido el gesto con el animal.