Los sindicatos de inquilinos denuncian ante el Congreso que la ley de vivienda del Gobierno "no bajará el precio del alquiler"

La lucha por el derecho a la vivienda continúa un día más siendo protagonista en el Congreso de los Diputados. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el Sindicat de Llogateres y el Movimiento Nadie Sin Hogar, entre otros, se han manifestado este martes, coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la nueva ley de vivienda propulsada por el Gobierno, para denunciar que con esta iniciativa "no se bajará el precio del alquiler a ningún inquilino en España".

"Las negociaciones entre los grupos políticos están llegando a su final y por ese motivo nos manifestamos", ha comenzado Pablo Martínez, del Sindicato de Inquilinos de Madrid. "El otro día, Pedro Sánchez se reunía con el jefe del fondo de inversión BlackRock, uno de los mayores accionistas del BBVA y Santander. El enemigo está haciendo su batalla y presionando al Gobierno", ha avisado a los asistentes presentes.

"Estamos aquí para decir qué necesita la ley de vivienda para que sea efectiva. Tal y como está el actual borrador, en términos de alquileres, no es efectiva porque su planteamiento provoca que en ningún territorio español se pueda bajar el precio del alquiler debido que los criterios para declarar el área tensionada son peligrosamente restrictivos. Es decir, ningún inquilino se vería beneficiado por este motivo", ha aseverado Martínez ante los medios.

HOY volvemos a montar nuestro "Barrio de Cartón" para recordar a @PSOE que hace falta una #LeyViviendaYa 🏘️

Vente! A partir de las 10:30 frente al Congreso, ACUDE a defender tu #derechoalavivienda junto a @LA_PAH https://t.co/6LRWRmtGrN — Coordinadora de Vivienda de Madrid (@AlertaDesahucio) January 24, 2023

Por su parte, también ha argumentando que en esta situación "donde el alquiler es la mayor parte de la factura del salario", los propietarios necesitan "una regulación de los alquileres que sea dura y efectiva".

Paco Morote, de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), ha denunciado el "enjaulamiento" que sufre las asociaciones en defensa del derecho a la vivienda, el cual, asegura, es el mismo que suelen padecer cuando van a intentar parar un desahucio. Morote hacía referencia así a que la Policía Nacional había trasladado esta rueda de prensa de la Plaza de las Cortes en la que habían convocado hacia la carrera de San Jerónimo, más alejados de la fachada principal del Congreso de los Diputados.

"Se trata de un proyecto de ley que no garantiza el derecho a la vivienda. Las políticas que venimos sufriendo y que esta ley consolida, son políticas que han convertido a la vivienda como un objeto de consumo y de inversión", ha argumentado el portavoz de la PAH.

Nos alejan del @Congreso_Es, pero la #LeyViviendaYA la seguimos defendiendo unos metros más abajo.

Nos queréis ocultar pero no lo váis a conseguir @PSOE pic.twitter.com/NKVR03ufMk — Afectadas por la hipoteca (@LA_PAH) January 24, 2023

"Se obvia la condición de bien de primera necesidad y de puerta de acceso a otros derechos, de la vivienda. Vamos a luchar porque la ley incluya la prohibición de cualquier desahucio a las personas vulnerables sin alternativa habitacional para que se establezca la obligación a los grandes tenedores de ofrecer alquiler social antes de ejecutar cualquier desahucio", ha dicho Morote, quien también ha citado la necesidad de la creación de un parque público de vivienda porque es algo que no existe en España: "Somos la vergüenza de Europa". Por último, ha incidido que van a exigir a los partidos que no aprueben esta ley: "Vamos a seguir para lograrlo y, si no se consigue, señalaremos a los culpables".

El acto de protesta se ha escenificado con viviendas hechas de cartón que emulan, según han informado los manifestantes, "la intemperie legal en la que se encuentran los inquilinos" y donde la "fragilidad del cartón es la misma" que tiene el "derecho por una vivienda digna". Una de las premisas que han repetido los manifestantes durante el acto es que su objetivo es "prohibir cualquier desahucio, no se que se paren", acompañados de gritos de "¡Ley de vivienda, ya!" por parte de los diferentes colectivos representados de todas las partes de España.