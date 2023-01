El PSOE insiste en rechazar la propuesta de Feijóo de dejar gobernar a la lista más votada: "Cuando el PP pueda, se abrazará a Vox"

La propuesta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada es un "chascarrillo", a ojos del PSOE. Los socialistas insisten en su rechazo a la idea formalizada hoy por el presidente del Partido Popular, del que dan por seguro que, "cuando pueda, se abrazará a Vox". El debate no es nuevo incluso para Feijóo, que ya lo propuso nada más llegar a la planta noble de Génova hace poco menos de un año y también en su etapa como presidente de Galicia.

Esta última vez ha sido recordada por Pilar Alegría, portavoz del PSOE. En una rueda de prensa ofrecida desde Ferraz, la también ministra de Educación ha rememorado cómo Feijóo ofreció por carta a Gonzalo Caballero, ex secretario general del PSOE gallego, que gobernase la papeleta con más apoyo ciudadano. No obstante, no cumplió ese principio en Ourense, donde le dio la Alcaldía a Democracia Ourensana pese a que fueron los socialistas los más votados. "La coherencia empieza en la casa de uno mismo", ha espetado Alegría.

La portavoz también ha aprovechado unas declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las que aventuraba poco futuro a la idea por el rechazo de los socialistas. "El PSOE no lo va a querer", ha declarado la baronesa en una entrevista en Antena 3 en la que ha ido más allá al plantear una posible segunda vuelta en las elecciones generales. Según Alegría, que la ha definido como "la otra portavoz del PP", Feijóo "no puede plantear" medidas que "invalidan desde dentro de su propio partido".

"No hablamos de un sueño futuro, hablamos de realidades consumadas: cuando el PP pueda, gobernará abrazándose a Vox", ha añadido la titular de Educación. Fuentes de la formación han asegurado que el comité electoral reunido hoy en Ferraz ni ha planteado la propuesta para debatirla. Además, también recuerdan que el PP "está gobernando un número importante de autonomías en las que no ganó gracias a los apoyos de Ciudadanos y Vox". Como ejemplo, la propia Ayuso, que quedó segunda en 2019 frente al socialista Ángel Gabilondo; o Juanma Moreno, que tampoco fue la lista más votada en Andalucía en ese año.

A nivel municipal, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quedó por detrás de Manuela Carmena; y Jorge Azcón, regidor de Zaragoza, no obtuvo más votos que Alegría, que se presentó en esos comicios. Es por ello por lo que desde el PSOE piden a Feijóo hacer propuestas "serias y coherentes". "Que se ponga en serio a plantear un proyecto pensando en la ciudadanía", ha remachado la portavoz socialista.