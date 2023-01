La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha reconocido en una entrevista al canal francés LCI que si Polonia pide autorización para enviar a Ucrania los tanques alemanes Leopard 2, Berlín "no se opondrá". "Es cierto que hay reglas de control, pero, de momento, no nos han preguntado, pero si ocurriese, nosotros no nos opondríamos", dijo Baerbock. Polonia lleva presionando a Berlín para que le dé la luz verde para el envío de tanques Leopard2 (cuenta con unos 250 en servicio), como ha pedido con insistencia el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien los considera importantes para contrarrestar la invasión rusa.

