Planes para el fin de semana: la densidad de Morgan en directo y la ligereza teatral en Cuarta Pared

Nuestros planes contienen este fin de semana una reposición exitosa y ligera en la Sala Cuarta Pared; nos acercan a Venezuela a través de dos galerías de arte; son una invitación para compartir el primer concierto de Morgan en WiZink Center; nos llevan de viaje en tren con Buster Keaton y música improvisada en directo; mezclan danza, ópera y partituras del siglo XX que miran a la Grecia clásica; y nos adentran en los misterios de la máquina más perfecta que existe, nuestro cerebro.

1. Música en directo. Morgan en WiZink Center

Cartel de la actuación de Morgan este fin de semana Cedida

Morgan llega por primera vez a WiZink Center este fin de semana con su directo basado en la tradición del rock norteamericano, donde resuena el R&B, el soul e incluso el funky, con la voz siempre característica de Carolina de Juan. Junto a ella conforman la banda Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess, quienes presentarán su nuevo álbum de estudio, The River and the Stone, un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento, con la misma filosofía de siempre: coger unas cuantas ideas y trastear para vestirlas, tratando de explorar un poco más los ambientes, conceptos y sonidos.

Mientras grababan este disco, al que posiblemente dedicarán buena parte del concierto de este sábado, lanzaron también su primer directo grabado en el Teatro Circo Price, del que dejamos aquí uno de los temas que muestra su capacidad para las actuaciones en vivo -con homenaje a Daft Punk incluido:

Su primer álbum North, producido por Jose Nortes, fue lanzado en febrero de 2016. Con él comenzaron su andadura y una gira de presentación por diversas ciudades y escenarios. En 2017 reeditaron el disco de manera autogestionada y continuaron recorriendo todo el país hasta llegar a los casi 100 conciertos en ciclos, salas y festivales.

El grupo de rock Morgan Javier Bragado

Tras sólo dos meses de parón desde que cerraran su primera gira en la sala Ochoymedio de Madrid, se publica su segundo disco, Air, también producido por Jose Nortes, a la venta en marzo de 2018. Con Air comenzaron su segunda gira con la que recorrieron nuevamente todo el país pasando por salas, festivales, teatros y auditorios.

2. Teatro. '(IF) La Ligereza' en la Sala Cuarta Pared

Una imagen de '(IF) La Ligereza' en la Sala Cuarta Pared Adolfo Ortega

La ligereza teatral tiene su espacio en la Sala Cuarta Pared, un baluarte del teatro alternativo en Madrid, con esta refrescante función dirigida por Pedro Casas, pedagogo e investigador de nuevos lenguajes escénicos.

(IF) La ligereza se basa en seis intérpretes que no paran un minuto quietos, levantando una especie de coreografía que ocupa todo el espacio escénico delimitado por las tres paredes de la sala, quedando nosotros detrás de esa cuarta pared imaginaria que separa a público e intérpretes. Fina y transparente tela en este caso, puesto que la función es una interpelación directa al espectador en buena parte de su extensión, una narración entusiasta de unas vidas, por lo común atropelladas y circunstanciales, que en un momento quedaron pendientes de una decisión en modo de disyuntiva crucial.

Los seis personajes exponen al principio de la obra sus respectivos caminos que llegaron a una bifurcación en la que una decisión decidió entre dos sendas alternativas. A partir de ahí, será el público quien otorgue una nueva oportunidad de vivir la vía que quedó sin recorrer. Con un carácter lúdico y desenfadado, a mano alzada los espectadores eligen democráticamente quiénes de los seis personajes serán los protagonistas de las tres historias que podremos ver realizadas.

'(IF) La Ligereza' se representa en la Sala Cuarta Pared Cedida

Una tarjeta con amarillo en la cara y azul en el envés, marcará nuestras preferencias y decidirá quiénes desarrollan la vida que quedó pendiente, soñada, imaginada. Esto no hace que el resto del grupo no intervenga, porque la recreación de la peripecia vital requiere de todos los que rodearían esa vía, ya sea una disparatada caterva de compañeros de piso, un tribunal de justicia norteamericano o la familia de uno de los extraños novios que finalmente cuajaron.

Citemos a los artistas que están en escena, porque su trabajo es absolutamente entregado y sonriente. Son Andrés Acevedo, Tania Medina, Marta Pons, Iván Serrano, Luna Mayo y Jorge Vidal, derrochando ligereza pero sin perder de vista algunos momentos que buscan la emoción en el espectador y contienen mucha vida.

En la función que presencié, Tania Medina accedió a participar en la ouija a la que le invitaba el guaperas de su clase, apodado 'huevo'; Marta Pons acabó siendo adoptada por unos monjes tibetanos; y Jorge Vidal decidió confesar una infidelidad a su novio, lo que tendría consecuencias rocambolescas. Todos estuvieron espléndidos, no menos que los tres restantes, que cualquier noche recrearán sus vidas alternativas... si el público así lo pide.

3. Ópera barroca y siglo XX en dobles parejas

La ópera 'Dido y Eneas' de Henry Purcell en Teatros del Canal © Pablo Lorente

A mitad de camino entre la música barroca y la del siglo XX, entre la ópera y la danza, sustentadas en unas atractivas dobles parejas de la Antigüedad que valen tanto o más que una escalera de color en una partida de póker, traemos esta propuesta de gran música. Dido y Eneas por un lado, y Daphnis y Chloe por el otro. forman esos compromisos ancestrales.

Comenzando por la trágica historia de amor entre la legendaria reina de Cartago, Dido, allá por el siglo IX a.C, y el caudillo troyano Eneas, la temporada del Teatro Real se traslada momentáneamente a un escenario diferente al de la Plaza de Oriente, en este caso los Teatros del Canal. Será de la mano de una de las formaciones más reputadas en la interpretación de música barroca, desde que se formó en 1979. Les Arts Florissants, bajo la dirección del veterano músico estadounidense William Christie, interpretará cinco funciones de la ópera Dido y Eneas, de Henry Purcell, una de las obras líricas esenciales de la música inglesa barroca.

La mayor particularidad de estas funciones será que fusionan la danza y la ópera, puesto que William Christie vuelve a aliarse con la coreógrafa Blanca Li -con quien ya coincidió en París, en un gran montaje de Les Indes Galantes de Rameau-, en busca de un espectáculo total. Se ha aglutinado a músicos, cantantes, coro y bailarines en un conjunto que funciona como un todo, desdoblando y multiplicando los personajes de la intriga para generar así una renovada visión de vanguardia sobre este clásico.

El violinista Benjamin Schmid actúa con la Orquesta de RTVE Lienbacher

Otra pareja del Mundo Antiguo, en este caso en la ficción, protagoniza los conciertos -jueves y viernes- de la Orquesta y Coro de RTVE. Se trata de la fábula de Dafnis y Cloe, que data de la Grecia del siglo II y presenta a dos niños abandonados en un bosque que crecen juntos en un ambiente pastoril y, al llegar a la pubertad, ocurre lo previsible. Descubren juntos el amor y el erotismo, sin buscar más allá de lo que les queda a mano.

El concierto, dirigido por Pablo González, incluirá la suite del ballet Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel, "una de las más bellas de la música francesa", según Stravinski. Ravel confesaba sus intenciones, que eran las de "escribir un vasto fresco musical menos deudor de lo arcaico que de la Grecia de mis sueños, próximo a lo retratado en ciertas pinturas francesas de finales del siglo XVIII".

El concierto también incluirá un par de obras de Szymanowski, uno de los restauradores de la música polaca junto a Chopin. Serán su Concierto para violín nº 1, en un solo movimiento, de 1916, escrito en forma rapsódica aparentemente improvisada, que será interpretado por el violinista Benjamín Schmid; y la Tercera Sinfonía 'Canto a la noche', donde tendrá gran protagonismo el Coro de RTVE además del tenor Steve Davislim.

4. Arte. Venezuela en dos galerías de arte

Jesús Rafael Soto. Sin título (1981) ADAGP. Jesús R. Soto

Venezuela a través de dos galerías de arte, ambas en los alrededores de la Plaza de Santa Bárbara, conforma la propuesta artística de este fin de semana, acercándonos a este país tan querido.

En una pequeña calle que da a Sagasta, la Galería Elvira González presenta la segunda exposición dedicada al artista venezolano Jesús Rafael Soto (Ciudad Bolívar, 1923 - París, 2005), reuniendo en sus salas catorce obras realizadas entre 1958 y 2004. Esta selección nos invita a recorrer algunas de las piezas representativas de sus emblemáticas series, obras que reafirman el concepto de obra abierta del que nos habla Umberto Eco; una metáfora de una nueva visión del mundo donde la realidad es sentida como inestable, ambigua y en perpetua mutación.

Una de las obras de Soto expuestas en la Galería Elvira González Cuauhtli Gutiérrez

Jesús Rafael Soto, pintor y escultor venezolano figurativo en sus comienzos, rápidamente aprende del cubismo, la abstracción geométrica y del constructivismo ruso, convirtiéndose posteriormente en uno de los máximos exponentes del arte cinético.

Sus obras juegan con diferentes planos que bajo nuestra mirada provocan sensaciones de inestabilidad realmente curiosas, ilusiones ópticas en las que formas geométricas de colores vibran en nuestras pupilas, se adelantan a un plano más cercano o parecen hundirse más allá de la tela. Juegos con lineas paralelas y la superposición con otras más cercanas que cobran vida al movernos a su alrededor. Una experiencia que no puede reproducirse con las fotografías que aquí dejamos, y hace necesaria la visita a esta espléndida galería.

Galería Odalys en la calle Orfila Adolfo Ortega

Siempre en el entorno de la plaza de Santa Bárbara encontramos en la calle Orfila la Galería Odalys, que surgió de la casa matriz abierta en Caracas hace 30 años por Odalys Sánchez, su fundadora, como un puente en Europa ubicado en Madrid. Hasta el 4 de marzo despliega una muestra denominada Modernidad, sin interrupción, que permite un paseo por una apabullante relación de grandes artistas del siglo XX, donde casi no queda ningún nombre por aparecer.

De la mano de Ronnie Saravo, responsable de la galería madrileña e hijo de Odalys Sánchez, vamos recorriendo obras como la única realizada por Kandinsky en España, Sintesi Barcelona (1935); dos collages sobre cartón de Andy Warhol, pasos previos a sus serigrafías definitivas; bocetos de Banksy para el famoso álbum de Blur, Think Tank; o una gran obra de Julian Schnabel, fechada en 1985.

Aristide Maillol. Soldado moribundo (1922-1930) Adolfo Ortega

Una pequeña sala cuenta con autores españoles con 'guaches' originales de Dalí, obras de Miró, Picasso y autores franceses como Dubuffet, bocetos de Chagall o algún pequeño dibujo de Degas. Esculturas de Aristide Maillol -como la de la anterior fotografía- y Auguste Rodin comparten este espacio de alta concentración artística, obras todas de moderado tamaño. Arte cinético de Vasarely y también del artista venezolano de Carlos Cruz-Diez, de los años cincuenta, conforman otra buena representación.

Las primeras instalaciones con esculturas móviles y proyecciones de luz se ejemplifican con algunas piezas de Nicolas Schoffer, de origen húngaro. Curiosamente también encontramos algunas obras de Jesús Rafael Soto, protagonista único en la Galería Elvira González, que atesora la Galería Odalys poniéndolas en contexto con sus coetáneos.

Algunas muestras de arte gráfico francés y de hiperrealismo completan una colección realmente atractiva, que en un corto recorrido permite hacerse una idea del concepto de modernidad estética, con buena parte de los grandes nombres que han marcado la historia del Arte del siglo XX, llegando también al XXI.

5. Ciencia. 'Cerebro(s)' en Espacio Fundación Telefónica

Una de las obras artísticas en la exposición 'Cerebro(s)' en el Espacio Telefónica Adolfo Ortega

Espacio Fundación Telefónica sigue acercando al gran público exposiciones centradas en grandes temas científicos, y desde el 22 de diciembre presenta Cerebro(s), una exposición que explora diferentes ámbitos de los misterios de este órgano a lo largo de la historia.

A través de material histórico, científico y artístico, la muestra cuestiona nuestra comprensión de la experiencia consciente, explora cómo el arte, la ciencia y la filosofía han estudiado y representado a lo largo de la historia este órgano fascinante.

La exposición se compone de cerca de doscientas piezas, entre las que destacan proyectos científicos, colecciones históricas y obras de más de veinte artistas contemporáneos como Tomás Saraceno, Alex Guevara, Ivana Franke, Joan Fontcuberta, Greg Dunn, o Xavi Bou.

La muestra puede seguirse cómodamente a través de una colección de audios accesible a través de un código QR que se facilita a la entrada, de modo que unos auriculares nos resultarán de gran utilidad.

Se recorren diferentes ámbitos que nos adentran en las primeras descripciones científicas del cerebro, a través de algunos volúmenes originales datados centenares de años atrás; manifestaciones artísticas que plasman la percepción de cerebros afectados por el Alzheimer, como los autorretratos del artista William Utermohlen, quien sufrió esa enfermedad, y muestran el avance de dicho mal.

Autorretratos de William Utermohlen que evidencian el avance de su enfermedad de Alzheimer Adolfo Ortega

También se recogen algunas ilusiones ópticas en las que incurre nuestro cerebro, incapaz de apreciar algunas imágenes tal y como son. Hasta se puede mantener una especie de pulso, no con el brazo sino mediante la actividad cerebral, como el que se ve en la foto siguiente entre dos visitantes que amablemente se prestaron a la pugna mental. La concentración es capaz de generar una actividad que puede ser transmitida y mover una bola que indicará cuál de las dos personas es capaz de generar una mayor intensidad cerebral.

Instalación para medir nuestra actividad cerebral en el Espacio Telefónica Adolfo Ortega

Cerebros(s) cuenta con un programa de actividades paralelas gratuitas enfocadas al público escolar y familiar, entre las que destacan el ciclo de charlas científicas de la mano de expertos y especialistas en diferentes campos de la neurociencia, neurotecnología o neuroeducación, para profundizar de manera interactiva en temas relacionados con este órgano.

6. Cine y música en directo. 'El maquinista de la General'

Poster original de 'El maquinista de la General' (1927) Public Domain (wikipedia)

Ver en acción a Buster Keaton siempre es una gozada para todos los públicos, pero si además es en una de sus películas más míticas, y con un acompañamiento muy especial como el de este fin de semana, no hay más que hablar.

El organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, Juan de la Rubia, improvisará sobre uno de los grandes clásicos de la historia del cine, la comedia El maquinista de la General (1927), cinta que se proyectará simultáneamente en pantalla gigante para disfrute del público.

'El Maquinista de la General' de Buster Keaton fotograma de la película

El concierto estará acompañado de la experiencia que caracteriza al ciclo Bach Vermut: un aperitivo previo al que se suma, después del recital, la posibilidad de seguir degustando delicias gastronómicas amenizadas con jazz nacional en directo. El espectáculo tendrá lugar el sábado 21 de enero a las 12:30h en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música.

De la Rubia pondrá banda sonora a esta comedia y transportará al público a los albores del séptimo arte, una época en la que muchos filmes estaban acompañados de música en directo. A través de sus divertidas improvisaciones, los asistentes acompañarán al protagonista de la película en su gran misión: recuperar en plena guerra de Secesión a los dos amores de su vida, su locomotora y la joven de la que estaba profundamente enamorado.

YouTube permite disfrutar de magníficas copias de estas películas, en versión completa, como es el caso de El Maquinista de la General, que aquí les he dejado.