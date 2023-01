'De tú a tú', un proyecto que forma a jóvenes abogados para asistir a personas con discapacidad: "María me ayudó a comprender mi sentencia"

La aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, que puso fin a la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad, supone un cambio radical para este colectivo. En tres años, a contar desde septiembre de 2021, todas sus sentencias deben ser revisadas por un juez con el fin de cambiar el sistema de tutela por uno de apoyos que respete, en todo momento, la dignidad de la persona, su voluntad, deseos y preferencias.

Este cambio de ley plantea un desafío tanto para las propias personas con discapacidad, que deben entender cómo les afectará y prepararse para la revisión de medidas ante un juez, como para los profesionales jurídicos que trabajen con ellas en un futuro. Por este motivo, la Asociación Liber, que representa a un conjunto de entidades dedicadas al apoyo a la toma de decisiones de personas con discapacidad, desarrolla el proyecto de Aprendizaje y Servicio 'De Tú a Tú'.

Formación a juristas sobre discapacidad

Por un lado, más de 40 estudiantes de Derecho de un total de cinco universidades españolas han recibido formación sobre discapacidad intelectual, accesibilidad cognitiva y la nueva norma. Carolina y Karen, de 23 y 26 años, respectivamente, son dos de las alumnas, de la Universidad Pública de Navarra, que han formado parte del proyecto. Ambas decidieron participar, de forma voluntaria, para acercarse "un poco más a la realidad en la que nos encontramos ahora, ya que lo que dimos en primero de carrera es opuesto a la actual legislación".

Carolina y Karen, durante la formación CEDIDA

Durante la formación, explica Karen, "vimos la accesibilidad cognitiva no solo para las personas con discapacidad intelectual, sino para todo tipo de personas porque es muy importante que sepamos cómo hablar a todo el mundo para que nos comprenda. También dimos la adaptación a lectura fácil, muchas formas de adaptar una sentencia dependiendo de la persona, y un abogado nos explicó muchísimos aspectos prácticos sobre cómo se enfrentaba él a diferentes situaciones en su día a día relacionadas con el asesoramiento de una persona con discapacidad".

Un intercambio directo con personas con discapacidad

Después de recibir la formación, de una duración aproximada de dos meses, Carolina y Karen debían poner en práctica sus conocimientos trabajando directamente con personas con discapacidad intelectual, que contaban con antiguas sentencias de modificación de la capacidad que, con el cambio legislativo, deben ser revisadas. Estas estudiantes, antes de reunirse con la persona apoyada, debían adaptar su sentencia de tal forma que pudiera comprenderla. "A nosotras nos dieron la sentencia de Blanca, del año 2016, unas semanas antes de encontrarnos con ella para que la leyéramos bien, viéramos que había dicho el juez y qué cosas habían cambiado con la ley para después explicárselo", comenta Carolina.

Después, durante la sesión práctica, Blanca recibió el asesoramiento legal de estas dos estudiantes, quienes le dieron una explicación detallada y ajustada a sus necesidades y características personales, sobre sus derechos y su situación jurídica. En este caso, FUTUNA tiene su tutela y es la encargada de tomar las decisiones. No obstante, esta fundación ya aplicaba la nueva ley. "Nuestro encargo ya era dar voz a la persona, escucharla y ayudarle a hacer su proyecto de vida. El centro es la persona apoyada", asegura el presidente de Liber y FUTUNA, Ignacio Recondo.

"El día que nos encontramos con ella le informamos de sus derechos, algo que nos pareció muy importante porque ella tiene que conocerlos para poder reflexionar sobre ellos", explica Carolina. "Después, le explicamos la decisión que en su día tomó el juez y para qué está incapacitada. En su caso, por ejemplo, para vestirse sola. Ella lo rebatía y nos decía 'yo puedo hacer esto' o 'yo quiero hacer esto'. Por eso, le dijimos que en casa apuntara las cosas que considerara que podía hacer y en qué cosas quizás necesitaba un poco de ayuda para que, cuando vaya a la revisión ante el juez, sepa qué decir", añade.

Para adaptar las sentencias a lectura fácil, explica Carolina, "utilizamos un lenguaje que pudiera entender, subrayamos las palabras que le costaba más comprender e hicimos un glosario con ellas". Además, las estudiantes informaron a Blanca en qué consistía la reforma legislativa sobre su capacidad jurídica: "Le explicamos que la nueva norma le da más libertad a la hora de decidir".

"Ella nos decía que quería tomar sus propias decisiones, aunque es consciente de que hay ciertas cosas que no puede hacer sola y para las que necesita ayuda", comenta Carolina. "Nosotras, lo que queríamos, era que se diera cuenta de que las decisiones, a partir de ahora, las va a tener que tomar ella, aunque se apoye muchísimo en otra persona", añade Karen.

Roberto y el apoyo de FUTUDÍS

Roberto, de 53 años, es una de las personas con discapacidad intelectual que recibieron apoyo de estudiantes de Derecho en el proyecto 'De Tú a Tú'. "Yo vivo con mi pareja en la casa que heredé cuando mis padres fallecieron. De lunes a viernes voy a unos talleres ocupacionales que tiene la Fundación Personas y los jueves voy a una empresa de cátering a ayudar a los cocineros", explica.

A pesar de su gran autonomía y hasta que se revise la sentencia, FUTUDIS tiene la tutela de Roberto. Desde esta fundación le apoyan para la administración y gestión patrimonial de sus bienes. Ahora, deberá reclamar ante el juez en qué supuestos cree que es necesaria esta ayuda, que pasará, probablemente, a ser una curatela. "A mí me parece un buen cambio, aunque en la fundación ya escuchan y respetan mis decisiones desde hace unos años. Siempre he consultado con mi tutor, hablado con él y hemos llegado a un acuerdo, siempre respetando la decisión que tomaba yo", cuenta.

Roberto lleva con FUTUDÍS 14 años. Durante este tiempo, explica Pablo Muñoz, referente jurídico de la fundación, la entidad ya ha estado aplicando el nuevo modelo: "Nosotros ya veníamos interviniendo conforme a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la nueva ley, aunque no existiera todavía, siempre intentando respetar la voluntad y los deseos de las personas. Por eso, en nuestro caso no va a haber un cambio tan radical". "Yo puedo tener un punto de vista y el tutor otro, pero llegamos a un acuerdo siempre. Nunca hemos discutido", asegura Roberto.

Poder decidir con apoyos

Su participación en el proyecto 'De Tú a Tú', asegura Roberto, ha sido muy fructífera: "Antes de esto no entendía lo que suponía mi sentencia. La estudiante, María, me ayudó mucho a comprenderla, me explicó en qué consistía la nueva ley y también me dio consejos para cuando tuviera que ir a hablar con el juez a la revisión de medidas, conociera lo que puedo pedir y solicitar".

Durante la sesión práctica, María y Roberto comentan la sentencia y resuelven dudas. "Yo te aconsejo que hagas una lista con qué es lo que quiero y lo que no quiero", le dice María. "Ahora te van a escuchar y te van a decir que tu opinión cuenta", añade. "Como estudiante hemos dado la teoría, pero nunca hemos visto la práctica, hasta ahora. Hemos podido ver cómo estas personas solamente necesitan ese apoyo, que los escuchen en el fondo, porque perfectamente pueden valerse por sí mismos", comenta la alumna.

Sobre la antigua norma, Roberto opina: "Pienso que era injusto que la gente que tenemos una discapacidad no podamos decidir por nosotros mismos. Nos podemos equivocar en la vida, como todas las personas, pero yo creo que esta ley nos va a venir muy bien para tomar nuestras propias decisiones, porque antes dependíamos de otra persona que decidía por nosotros. Necesitamos que se nos escuche porque tenemos los mismos derechos que todas las personas".

Un proyecto necesario para todos

Las personas con discapacidad intelectual necesitan comprender sus derechos, por ello, Roberto anima a todos a participar en el proyecto de la Asociación Liber, que continuará desarrollándose este año en diferentes universidades del país. "Puede ayudar al resto de gente", opina.

Esta iniciativa es, además, muy útil para futuros juristas porque les hace reflexionar sobre la dimensión social de su profesión. Tanto Karen como Carolina valoran la experiencia de "muy enriquecedora". "Todos los agentes jurídicos deberían formarse porque no sabes en qué momento te puedas encontrar con una persona con discapacidad y es muy importante saber cómo hablarla para que te entienda", asegura Karen. "Nos hemos concienciado más de lo que existe. Las personas con discapacidad están ahí, pero es un tema muy olvidado en las asignaturas de la carrera. Es un colectivo que nunca se menciona y hay que incorporarlos. No son personas distintas, son iguales al resto, y esta nueva ley supone un antes y un después porque ahora ellos también tienen voz y voto", añade Carol.