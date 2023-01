Vencimos a Gallardón y vencerán a Gallardo

Acabamos de terminar el año 2022, un año muy complicado en el panorama internacional que ha salpicado económicamente a nuestro país. Lo cierto es que hemos llegado a tener una inflación muy alta durante el comienzo del año y que, gracias a las medidas de Pedro Sánchez, se la ha conseguido controlar y rebajar posicionando a nuestro país como el país con la menor inflación de la zona euro.

Y esto solo puede significar una cosa: si la derecha no nos puede atacar por los datos económicos ni por los datos de empleo…solo les queda hablar de la unidad territorial de España, ETA y la Constitución.

Pues el 2023 continúa con el PP secuestrando los poderes judiciales, incumpliendo la Constitución y hablando de lo mal que va España. Lástima, para ellos, que no haya habido una recesión, que no hayamos tenido que ser intervenidos por Europa y que Cataluña ya no sea un problema como lo fue en su gobierno.

Estamos bien. Los datos lo certifican, pero no es suficiente. Lideramos Europa hacia la recuperación de los efectos de la pandemia, hemos liderado la respuesta a Rusia y a su chantaje energético y ahora seguiremos impulsando los salarios, mejorando las prestaciones sociales y defendiendo a la clase trabajadora.

Y en esas estamos. El año 2023 es año electoral, un año en el que nos jugamos mucho. Aquí ya no vale mirar de perfil, ahora nos toca votar. No me cabe la menor duda de que va a ser el año en el que la sociedad dé la espalda a los cenizos, a los que incendian los debates, a los que mienten, a los que manipulan, a los patriotillas de pulsera. Este año se impulsará la recuperación económica de Europa, el fortalecimiento de los servicios públicos y la defensa de los derechos civiles y sociales. En especial los de ellas, para que ningún gañán vicepresidente de la nada les diga a ellas qué es lo que deben hacer con sus cuerpos. Esa batalla ya la perdió Gallardón.

Mejor dicho, esa batalla se la ganamos a Gallardón y las mujeres de Castilla y León se la ganarán a Gallardo.