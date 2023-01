Mazón y Baldoví apuntan hacia Puig por no evitar el recorte del trasvase Tajo-Segura

La manifestación que llevó este miércoles el clamor de los regantes de la cuenca del río Segura hasta las puertas del Ministerio de Transición Ecológica para protestar por el recorte del trasvase desde el Tajo ha hecho que tanto desde el Botànic como desde la oposición se apunte hacia el presidente valenciano, Ximo Puig, por no haber logrado influir en el Gobierno central, también del PSOE, para frenar la reducción del aporte de agua al sur de Alicante.

El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, y el candidato de Compromís a la Generalitat, Joan Baldoví, han cargado este jueves contra el jefe del Consell. Mientras el primero sostiene que "no pinta nada", el segundo cree que se muestra "demasiado amable" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y le pide más dureza, al estilo de su homólogo castellanomanchego, Emiliano García Page.

Mazón recriminó a Puig "no haber luchado ni presionado" a favor del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. "No pinta nada", ha lamentado, al tiempo que ha afirmado que echó de menos al president en la protesta. "Lo echo de menos todos los días porque solo habla del agua cuando tiene delante algunos regantes y con la boca pequeña, y ya está bien de que nos engañen con el agua", ha exigido. En ese sentido, apunta que "el problema" es que el máximo dirigente autonómico "no ha ejercido ninguna presión" y en ese sentido cuestiona: "No sabemos para qué sirve Puig, ni en el asunto del agua, ni en la financiación, ni para las inversiones". "La Generalitat valenciana no pinta nada, no reivindica nada, no ha luchado nada más allá de algún recurso y de alguna palabra bonita", ha apostillado.

Por su parte, Baldoví, que h presentado su candidatura a las primarias de Compromís para ser candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha dicho que Puig "a veces ha sido demasiado amable con el Gobierno central", también en el tema del agua. "Lo digo como lo pienso: siempre soy partidario de acuerdos antes de que haya guerras, pero hay momentos en que uno debe ser muy expeditivo", ha manifestado. En esta línea, lamenta que "algunos barones socialistas tienen menos problemas para ser críticos con el Gobierno" y obtienen resultados positivos. "A veces parece incluso que algunos de ellos son más del PP que del PSOE", ha añadido.

El diputado en el Congreso ha cargado con más dureza contra la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a la que reclama "rectificar" sus palabras sobre el acuerdo para aumentar el caudal ecológico del Tajo. Preguntado sobre las declaraciones de la ministra, que dijo que las demandas de los regantes "no son compatibles con el interés general", ha asegurado que está "profundamente equivocada".

El Círculo del Agua, donde se integra el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), ha lamentado que la responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "mantiene su nivel de obstinación" y sigue realizando un "análisis sesgado" sobre las circunstancias que rodean a la realidad del recorte del volumen de agua transferible en el Tajo-Segura hasta 2027.

Además, sostienen que Ribera aporta cifras sobre obras previstas que "ni un metro cúbico de agua aportan", o sobre la disposición de otros recursos que o bien ya se están utilizando o serán volúmenes que poco puedan aportar al equilibrio de la cuenca del Segura, "que lejos de conseguirse en un futuro, se va a recrudecer de manera muy importante".

Sin embargo, la entidad asegura que pese a "estos momentos" actuales no cejarán en su persistencia que "más allá de venirse abajo, se acrecienta" y así lo trasladarán en los "acontecimientos que han de sucederse en los próximos días". En todo caso, agradecen de manera "enérgica" su asistencia a "todas" las personas que se manifestaron el miércoles en Madrid.

Ribera y el ‘president’ se enzarzan por el documento del Consejo del Agua

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostiene que el documento remitido al Consejo de Estado que afecta al trasvase Tajo-Segura es el que fue respaldado mayoritariamente en el Consejo Nacional del Agua, en contra de lo que afirman desde el Gobierno valenciano. De hecho, el presidente Ximo Puig replicó que el Gobierno central cambió el acuerdo alcanzado en el Consejo respecto al Plan del Tajo, un hecho que es "incontrovertible"; es decir, que no tiene discusión. "Ha habido un cambio por parte del Gobierno -central-, que tiene su derecho a cambiar, pero nosotros también a discrepar", sentenció en Orihuela (Alicante), una de las localidades alicantinas más afectadas por el recorte hídrico.

"Lo voy a repetir por enésima vez. El documento que hemos mandado al Consejo de Estado es el que fue respaldado mayoritariamente por el Consejo Nacional del Agua y aquí cada comunidad autónoma, cada sector ha tenido ocasión durante tres años de aportar sus ideas", sostuvo la responsable del ministerio de Transición Ecológica.

Pese al enfrentamiento con una ministra de su mismo partido, el barón socialista instó a "trabajar para solucionar" este problema "desde la racionalidad", porque "hay que reivindicar, pero el grito por sí mismo no es suficiente", en referencia a la manifestación protagonizada por regantes y políticos frente a la sede del Ministerio que dirige Teresa Ribera.