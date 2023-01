Los sindicatos han arrancado 2023 con nuevas exigencias al Gobierno en la negociación de la segunda pata de la reforma del sistema público de pensiones. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, plantea ahora rebajar de los 15 años actuales a 12 el periodo de cotización mínima para poder acceder a una pensión de jubilación y que se elimine el requisito de haber cotizado al menos dos años en los 15 años anteriores a la fecha de jubilación para tener derecho a una pensión. "No hay ningún país europeo que exija 10 años mínimos cotizados para acceder a la pensión", ha señalado Pepe Álvarez en un desayuno informativo en el que el secretario general ha desarrollado las principales líneas de actuación del sindicato para 2023.

Además, UGT reclama también que se reduzcan las penalizaciones a la jubilación anticipada que sufren los trabajadores con trayectorias laborales especialmente largas. De igual manera, instan al Gobierno a que tome medidas para mejorar la pensión que reciben las personas que han sufrido lagunas importantes de cotización (años en los que no han podido cotizar por circunstancias como, cuidado de hijos, desempleo...) en su carrera.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, el departamento del Gobierno encargado de la negociación de la reforma, confía en cerrar el texto antes de que acabe el mes. Un plazo que el secretario de UGT no ven tan claro. "El acuerdo no es inminente", ha subrayado Pepe Álvarez, quien ha deslizado que podría producirse "en los próximos meses". La cuestión de los plazos no es menor, pues la segunda pata de la reforma es un compromiso de España con la Comisión Europea y debía haberse cerrado ya en diciembre del año pasado. De que esta reforma llegue a buen puerto depende parte de los 10.000 millones de euros del desembolso de los fondos europeos que está previsto que España solicite antes de que acabe marzo.

Finalmente, Pepe Álvarez ha incidido en que solo darán su visto bueno a la reforma si hay un acuerdo social y si el texto que salga de la mesa no sufre cambios sustanciales durante la tramitación parlamentaria. De igual manera, el secretario general de UGT insiste en que esta segunda pata de la reforma "en ningún caso" deberá suponer recortes en el gasto en pensiones. "Es una cuestión de encontrar un acuerdo equilibrado. La suma y la resta de lo que se pagará de más y lo que se ahorrará la Seguridad Social tiene que ser cero", ha destacado Álvarez. Algo de lo que el líder sindical desconfía por el momento, a juzgar por los documentos que ha presentado hasta ahora Escrivá.

