El Gobierno tendrá "en las próximas semanas" la fórmula para alertar a mujeres con parejas con antecedentes de violencia de género

El Gobierno tendrá "en las próximas semanas" la fórmula para poder alertar a las mujeres con parejas que acumulen antecedentes por violencia de género. Según ha avanzado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el nuevo protocolo estará listo en cuanto reciba el informe que encargó a finales de año a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las posibilidades legales de esta medida, que se impulsará junto a otra destinada a fortalecer la protección de las víctimas más vulnerables que tienen más dificultades para denunciar.

"Aquellos [agresores] que son persistentes suponen un riesgo mayor de que en nuevas relaciones la violencia que ejerzan sea todavía más grave, e incluso de que se materialice en un menor espacio de tiempo", ha apuntado el ministro en una rueda de prensa en la que también ha anunciado que se ha convocado una reunión este martes y miércoles con todos los cuerpos policiales para analizar los casos de violencia machista ocurridos en 2022 (49 mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas), y tras un fin de semana negro en el que se han producido cuatro feminicidios en cuestión de horas.

Así, tal y como ya anunció en diciembre, el Ejecutivo espera poder contar pronto con medidas concretas que permitan poner en conocimiento de las mujeres las altas en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén) del hombre con el que comparten su vida, pero también para efectuar un mayor seguimiento sobre el agresor. Una decisión que, según ha subrayado Grande-Marlaska, pretende poner el foco, no solo en la víctima, sino también en el agresor.

"Es una de nuestras preocupaciones máximas cuando vemos que, en muchos de los asesinatos, la víctima no estaba en el Sistema VioGén con el agresor, pero este sí que había estado, aunque estuviera inactivo, con otras parejas", ha subrayado el titular de Interior. La cuestión, y en la que trabajan ahora los profesionales de la justicia, es encontrar la fórmula legal que permita impulsar esa medida sin vulnerar derechos fundamentales como el de la intimidad ni incumplir la ley de protección de datos.

Según datos de Interior, los delitos por violencia machista se encuentran entre los tres con mayor tasa de reiteración (junto con robos y hurtos y contra la salud pública: el 41% de los presos por violencia de género es reincidente.

Otra de las medidas en las que trabaja el Ejecutivo va dirigida a reforzar la protección de las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad (algún tipo de discapacidad, personas mayores, dependencia, situación administrativa irregular, etc.). Estas, según ha incidido Grande-Marlaska, suelen tenerlo más difícil a la hora de interponer una denuncia contra sus agresores y, cuando sí lo hacen, son las más propensas a retirarla.

Cuatro mujeres asesinadas en 24 horas

Las declaraciones del ministro llegan justo después de que en España se registrara un fin de semana fatídico en el que al menos cuatro mujeres fueron asesinadas en apenas 24 horas. Tres de esos casos se investigan como posibles crímenes machistas.

El primero tuvo lugar la madrugada del domingo en Piedrabuena (Ciudad Real), donde una mujer de 24 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja; hay otro caso en el Puerto de Santa María (Cádiz) y un tercero ocurrido la pasada noche en Adeje (Tenerife).

A ellas se suma una cuarta víctima estrangulada en Roquetas de Mar (Almería) por un hombre con antecedentes por violencia de género con otra mujer.

Además, aunque está en investigación y no se ha determinado como un caso de violencia de género, el cadáver de una mujer fue avistado este domingo por la tarde en una playa de Marbella sin cabeza y sin manos. "Hay que ver lo que ha ocurrido realmente, coger al culpable y que pague con todo el peso de la ley. Y, sobre todo, hay que luchar para que nunca vuelva a ocurrir. Y en este caso, en el que todavía no está determinado si ha sido o no violencia machista, yo siempre digo que hay que luchar contra todo tipo de violencia", ha señalado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.