Los guardias civiles, hartos de los problemas de 'Ramon', la pistola "barata" asignada por Interior: "Juegan con la seguridad ciudadana"

"Defectuosas", "inseguras" y "poco efectivas", así es como los agentes de la Guardia Civil califican a las armas RAMON, hasta 9.000, que el Ministerio del Interior les ha comprado.

"Queremos armas que sean ergonómicas y no unas que dan problemas. Denunciamos que les han salido muy baratas y su uso no es el esperado. No son efectivas, ni seguras, ni para el guardia civil ni para el ciudadano", denuncia Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), en conversación telefónica con 20minutos.

El Ministerio del Interior cerró un concurso en octubre de 2020, eligiendo la pistola RAMON de EMTAN, de fabricación israelí. Son 9.216 pistolas de calibre 9 mm parabellum por unos 2 millones de euros (mucho menos de lo presupuestado). Frente a otros parámetros fundamentales, Interior dio un 60% de la puntuación al precio del arma.

En la AUGC denuncian que la puntuación de este modelo "barato" es un 10% en la precisión y solo el 5% de la ergonomía, operatividad y confort.

Las armas comenzaron a entregarse a los agentes el pasado mes de agosto, según ha contado la AUGC a 20minutos. Y desde el primer momento han dado problemas. De hecho, la AUGC lo denunció "un problema grave en en el sistema de extracción que bloquea las armas" por escrito (PDF) y exigió la revisión "exhaustiva" de este modelo.

La Dirección General de la Guardia Civil respondió admitiendo que en diferentes unidades de la Guardia Civil se "detectaron ciertos fallos". Adujeron que como la garantía estaba en vigor se determinó que "debían sustituirse ciertas piezas de la pistolas", cosa que hizo el fabricante y con eso se dio por solventada la situación.

"La Guardia Civil dispondrá de pistolas baratas, pero a coste de un riesgo que no debería ser asumido por los guardias civiles ni por la ciudadanía"

No opinan igual los agentes, que incluso denuncian que una compañera tuvo un percance con ellas en una práctica de tiro. "Desde AUGC insistimos en que pese al recambio de la piezas defectuosas muchas de las pistolas siguen presentando problemas con el mecanismo de disparo", asegura el portavoz de AUGC, Pedro Carmona.

"El arma que ha ganado la licitación es totalmente desconocida, pero las condiciones de la licitación, donde prima lo barato, han permitido su compra. La Guardia Civil dispondrá de pistolas baratas, pero a coste de un riesgo que no debería ser asumido por los guardias civiles ni por la ciudadanía", ha denunciado.

También la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que "lo barato sale caro" porque Interior entrega a los agentes armas "que se encasquillan un montón".

Se da la circunstancia de que la pistola elegida para los guardias civil es en realidad es una copia, la versión barata, de la 'Glock', un arma famosa diseñada y producida por el fabricante del mismo nombre. Esta empresa austriaca fue la primera en diseñar pistolas con armazón de polímero. Y es la que están recibiendo la Policía Nacional.

Interior ha comprado por 1,2 millones 2.976 nuevas armas subcompactas de la marca GLOCK modelo 43X de gran precisión y capacidad de ocultación para los agentes de la Policía que prestan servicio de paisano dentro del "proceso de modernización".