El IVA de los alimentos, la cuarta rebaja fiscal que el Gobierno le 'compra' al PP poco después rechazarla de plano

No han sido una, ni dos ni tres veces las que el Gobierno, después de haberse opuesto frontalmente a una medida fiscal exigida por el PP, ha decidido dar marcha atrás y asimilarla para llevar la Consejo de Ministros. Han sido cuatro. La última, este martes, la rebaja del IVA a los alimentos. Un recorte fiscal para facilitar las finanzas de los hogares más vulnerables que el Ejecutivo de Sánchez lleva meses descartando por diversos motivos.

1. IVA de los alimentos

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó ayer a Sánchez de copiar las propuestas del presidente del su partido, Alberto Núñez Feijóo. "Pero se aplican tarde y se quedan cortas", dijo. Gamarra recordó que el líder de la oposición planteó ya en septiembre una bajada del IVA de los alimentos básicos por el embate de la inflación y que si la medida se hubiera aplicado entonces, "los españoles se habrían ahorrado 300 millones de euros, ya lo han pagado y ya está en las arcas públicas".

Pero no fue así. De hecho, este mismo mes la vicepresidenta Yolanda Díaz argumentó que esa rebaja del IVA que se proponía "desde la derecha económica y desde el Partido Popular", no era eficaz porque "la mayoría de los productos están con IVA reducido, pero no va de eso", dijo. En términos similares se expresó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado mes de septiembre: "El IVA es un impuesto indirecto, que tiene una reglamentación general, no podemos aplicar permanentemente una rebaja fiscal a cada problema".

La rebaja al IVA de los alimentos se convierte de este modo en la cuarta medida fiscal del PP que el Gobierno desprecia... para luego retractarse y presentarla como propia, tras las medidas que se tomaron en este último año con el Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el IVA de la luz y el IVA del gas.

2. Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica

En marzo del año pasado, con Feijóo en Galicia y Pablo Casado como presidente del partido, el PP insistía al Gobierno en bajar el IVPEE del 7% al 0%. Los populares presentaron entonces una Proposición de Ley con esa intención, alegando que esta reducción fiscal "podría contribuir a la reducción de la factura eléctrica a todos los consumidores en una cuantía de entre 1.500 y 1.600 millones de euros al año".

No fue hasta el 21 de diciembre de este mismo año cuando el Gobierno publicó un Real Decreto en el que se establecía la "suspensión temporal del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) por la difícil situación de los mercados energéticos". La primera vez en el último año que el Gobierno 'copiaba' una medida propuesta por el PP.

Aquel decreto volvía a la actualidad política este agosto debido a un epígrafe que determinaba la obligación de compensar a las eléctricas con el equivalente al importe del IVPEE, ya que lo recaudado por este impuesto estaba destinado a redirigirse a las eléctricas. Esa compensación de la que habla el escrito está incluida en el decreto de ahorro energético aprobado este verano, que establece "una aportación al sector eléctrico de 1.360 millones de euros procedente de los presupuestos generales del Estado de 2022".

3. IVA de la luz



Con su llegada a la presidencia del Partido Popular en abril, Núñez Feijóo centró su línea discursiva en los asuntos más cercanos a la economía de las familias, abanderando la necesidad de bajar los impuestos a la energía justo cuando la inflación comenzaba a hacer más mella en los hogares. Una de las propuestas que proponía era bajar el IVA de la luz al 5%.

El Gobierno, después negarle la rebaja al Partido Popular por considerarla una medida "cosmética" e "insuficiente", adoptaba la propuesta del principal partido de la oposición y en el Consejo de Ministros del 25 de junio decidió bajar al 5% el IVA de la luz que, un año antes, ya se había reducido del 21 al 10%. Feijóo, que consideró entonces acertada la decisión del presidente, le instó a ir "más allá" en la "copia" de sus propuestas económicas y achacó la rectificación del Ejecutivo a los intereses electorales del PSOE tras el varapalo en las elecciones andaluzas

4. IVA del gas



Lo mismo que ocurrió entonces con la luz, sucedió en septiembre con la rebaja del IVA al gas que anunció el Ejecutivo. Ni doce horas tardó el Ejecutivo en dar marcha atrás después de negar, primero, que fuera a aplicar la citada reducción que le exigía el líder del PP. El tiempo que transcurrió entre que la portavoz del Gobierno lo rechazase un miércoles por la noche ("Aquellos que hacen este tipo de propuestas les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa", señaló la portavoz Isabel Rodríguez) y el presidente lo anunciase un jueves por la mañana. "Se hará a rastras y después de insultar y descalificar al PP por proponerlo", dijo con cierto enfado Feijóo.