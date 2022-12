¿'Neuroqué'? La Neuropsicología, esa gran desconocida

Cuando un paciente acude a consulta y me presento: "Hola mi nombre es Carla y seré la neuropsicóloga que te atienda en el día de hoy". De manera cuasi automática, la gran mayoría, tienen la misma reacción: '¿neuroqué?'. No negaré que, a lo largo de mi carrera, me han atribuido todo tipo de profesiones: neuróloga, neuropediatra, neurocirujana (...) y todo aquello que puedas alcanzar a imaginar. Eso sí, todo con un nexo en común: el prefijo “neuro”.

La Neuropsicología, a grandes rasgos, podríamos definirla como la subdisciplina de la Psicología que se centra en el estudio y el análisis de la relación existente entre el cerebro y la conducta. Dicho de otro modo, el neuropsicólogo es el profesional de la Psicología que se centra en analizar la conducta del individuo y qué relación guarda ésta con el funcionamiento cerebral. En pocas palabras, podríamos decir que es la disciplina científica que se centra en el estudio y análisis de la relación bidireccional existente entre el cerebro y la conducta.

Una vez que hemos definido qué es la Neuropsicología, el siguiente paso en nuestra cadena de eslabones es conocer cuál es la labor del neuropsicólogo. A grandes rasgos, podría diferenciar cinco tipo de actuaciones:

La información, junto al conocimiento, es una de las variables básicas e indispensables para lograr un estado completo de bienestar. Por tanto, entre las labores del neuropsicólogo, se engloban todas aquellas tareas y actividades dirigidas a la divulgación científica. ¿Sabía, por ejemplo, que la obesidad puede conllevar importantes riesgos para el funcionamiento cerebral?.

El proceso de orientación es otra de las actividades desempeñadas por el profesional de la Neuropsicología. ¿Cuántas veces se ha preguntado cuándo debe comenzar un niño a decir sus primeras palabras?. O si es normal olvidar siempre las llaves en casa. La orientación por parte del profesional de la Neuropsicología puede ayudar a resolver todas estas dudas.

La evaluación neuropsicológica, sin duda, es una de las tareas claves del profesional de la Neuropsicología. A través de este proceso podemos conocer de primera mano cómo se encuentran diferentes aspectos cognitivos tales como: la atención, la memoria, el lenguaje o las funciones ejecutivas, entre otras. Conocimiento que supondrá el punto de partida para cualquier tipo de intervención.

La intervención guarda una estrecha relación con la evaluación neuropsicológica. Necesitamos conocer qué funciones cognitivas están afectadas antes de intervenir. De esta forma, la intervención realizada se hará acorde a las necesidades y características de cada paciente ¿Sabía, por ejemplo, que la intervención de un paciente con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad no es la misma que la de un paciente con Dislexia?

La información es crucial. Sin embargo, para su obtención y, por tanto, su divulgación es necesario previamente realizar investigaciones. Procesos que, tengan como fin último crear, entre otras cuestiones, métodos de evaluación más eficaces, herramientas centradas en la evidencia y un largo etcétera.

¿Con qué tipo de pacientes puede trabajar un profesional de la Neuropsicología? Atendiendo a su población diana, se puede dividir en dos tipos. De esta forma, podríamos diferenciar: la Neuropsicología Infantil, o también denominada, Neuropsicología Pediátrica y la Neuropsicología de Adultos.

La Neuropsicología Infantil se encarga del estudio y el análisis de un cerebro en desarrollo, mientras que la Neuropsicología del Adulto centra sus esfuerzos en el estudio de un cerebro ya desarrollado. Por lo tanto y, atendiendo a lo anterior, cada profesional, dependiendo del campo de trabajo, se encargará del abordaje de diferentes patologías.

Los neuropsicólogos infantiles se centran, principalmente, en la evaluación e intervención de cuadros sintomáticos que ocurren durante el desarrollo evolutivo como, por ejemplo, los Trastornos del Neurodesarrollo; entre los que se encuentran: el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o los Trastornos del Aprendizaje, entre otros.

Por otra parte, los neuropsicólogos de adultos se ocupan, principalmente, en la evaluación y la intervención de cuadros sintomáticos que ocurren durante la adultez como, por ejemplo, los trastornos neurocognitivos; entre los que se encuentran: alzhéimer, párkinson, demencia, etc.

Como es fácil observar, la figura del profesional de la Neuropsicología es sumamente importante en la evaluación e intervención de todas aquellas patologías que comprometan el funcionamiento cognitivo. ¡Basta ya de ser la 'neuroqué'! Es hora de ocupar nuestro lugar.