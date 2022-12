La influencer Oto Vans concedió recientemente una entrevista al canal de YouTube Animales humanos y entre otros temas habló de su participación en el reality Supervivientes, algo que según afirmó no le dejó muy buen sabor de boca, acusando al programa de "sugerirle" comportamientos.

Vans fue concursante de Supervivientes 2019, convirtiéndose en el sexto expulsado (de 18 concursantes), en una edición en la que convivió en Honduras con otros famosos como Chelo García-Cortés, Isabel Pantoja u Omar Montes. Ahora, ha hablado sobre su paso por el reality de Telecinco.

"Lo que me viene al oír Supervivientes es falserío", aseguraba la exconcursante. "Me di cuenta de que la tele no es lo mío, cuando ví que realmente sí que está guionizado", afirmaba, aunque se contradecía poco después: "A ver... no está guionizado. El director del programa te hace sugerencias suavecitas y si no cumples las sugerencias tienes castigo, en plan que no te sacan", aseguraba.

"No las acepté", decía sobre esas sugerencias, "porque no me iba a meter a decirle a un pavo hetero 'hola, te voy a meter boca', que es lo que me sugerían". "Si no le gusto no voy a ir detrás de él", hacía ver, antes de afirmar que no le sugirieron "nada más".

"Me decían que buscase movida y que hiciese cosas, pero no me apetecía. No quería hacer nada, no me tocó ninguna nominación porque no me metía en movidas", explicaba sobre su participación en un reality de televisión.

Lo que dejó claro es que las condiciones duras son totalmente reales. "La isla es horrible. Cuando pisé la isla dije 'hoy no ceno'. El hambre nunca se te termina de quitar. Comíamos peces que pescábamos, latas que nos daban... Dakota y yo robamos una vez una lata de jamón a Carlos Lozano, jódete, Carlos Lozano, y las cosas que ganas en las pruebas", rememoraba Oto Vans. "Puedo decir que nunca filtran comida", afirmaba.

También recordó que "abandonar suponía pagar lo que cobrabas una semana multiplicado por ocho" y que "pensaba en abandonar todos los días", además de que "Isabel Pantoja cobraba 70.000 euros" por semana.