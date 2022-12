Pepe Rodríguez, "sorprendido" por lo que piensa Patricia Conde de 'MasterChef': "Todos los años siempre hay algo. Ella sabrá"

Durante las últimas semanas, Patricia Conde se ha convertido en noticia por sus declaraciones respecto a la final de MasterChef Celebrity. Numerosas celebridades, como Boris Izaguirre e incluso Jordi Cruz han respondido a la especulaciones de la humorista. Esta vez, las declaraciones son de otro de los jueces de MasterChef Pepe Rodríguez.

"Estoy simplemente sorprendido, pero respeto lo que ella pueda pensar porque lo que pueda pensar cada persona es una decisión tan personal que ahí no puedo entrar", ha expresado el chef, quien admite que siente cariño y "aprecio" por Conde. "Le tengo tanto cariño a Patricia que no sería capaz de hablar mal de ella", ha desvelado Rodríguez.

Para el manchego, esta polémica no le sorprende pues, según sus declaraciones, cada año siempre hay "algo". "Llevo 10 años en MasterChef y todos los años siempre hay algo, siempre hay alguien que destaca, que suelta algo. No puedo decir nada. Ella sabrá", ha dicho el chef.

En palabras de Rodríguez, el programa no tiene guion, en él te tienes que mostrar tal y cómo eres. "MasterChef es un programa que a las celebrities los desnuda. Muchos salen y repetirían y otros no volverían a hacerlo en la vida", ha añadido. "Los actores se caen porque no llevan un guion y tienen que hacer de ellos".

Según ha revelado el entorno de Patricia Conde, la cómica hizo estas declaraciones del programa porque no se encontraba bien en él. Tal y como han asegurado fuentes cercanas a la actriz, la exaspirante se sintió humillada y atacada en MasterChef Celebrity, y por eso decidió hablar.