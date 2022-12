Gamarra niega que la soberanía del Congreso esté en juego y respalda que el TC decida para defender los "derechos de la oposición"

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, se ha defendido de las críticas del Gobierno, que acusa al PP de querer "hurtar la soberanía" por haber pedido al Tribunal Constitucional (TC) que paralice la votación de la reforma del Código Penal en el Congreso. "Todo lo contrario", asegura Gamarra, quien niega que la soberanía del Congreso esté en juego y defiende que el TC decida para defender los derechos de la oposición. "La decisión que tome el árbitro entre poderes [TC] será la que corresponda, la que considere oportuna y la que habrá que respetar por parte de todos".

Porque "lo que está haciendo el PP es defender los derechos que tiene la oposición a que se legisle bien y que los órganos internos de esta Cámara cumplan con su función y con los procedimientos", ha defendido en los pasillos del Congreso, al tiempo en que el Pleno del TC tiene que decidir si frena la reforma de las leyes del Poder Judicial y del Constitucional que ha impulsado el Gobierno para renovar el tribunal de garantías.

Gamarra ha insistido en que el Congreso de los Diputados debe respetar los derechos fundamentales y políticos de los diputados. "No hay mayoría que te las puedan quitar, por eso hemos acudido al TC: para que no se resuelva lo que afecta a los derechos del PP".

Tal y como ha subrayado, su partido "lleva días reclamando que las dos enmiendas [61 y 63] que contemplan la reforma de dos leyes orgánicas que suponen, por la puerta de atrás, la reforma de la Constitución, no se incorporen en esta ley y si se quiere legislar lo hagan pero con las garantías". Gamarra ha explicado que el PP recurrió en amparo al TC porque el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Felipe Sicilia, dijo que no le "daba la gana" resolver el recurso que registraron. Y antes, el PP solicitó el amparo a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. "Los derechos fundamentales de los diputados no están al albur de lo que otros diputados decidan".

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dice tener la "conciencia tranquila" después de que su formación haya recurrido en amparo con el objetivo de paralizar la reforma que busca renovar el tribunal de garantías. "La oposición no solo tiene que hacer oposición al Gobierno, sino que tiene que garantizar la democracia en nuestro país", ha declarado Feijóo en una entrevista en Telecinco.