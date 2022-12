Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado este martes una batería de propuestas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los supermercados, entre las cuales han destacado la fijación de un salario mínimo sectorial de 18.000 euros anuales, la reducción de la temporalidad y de la parcialidad y la unificación de convenios colectivos. El sindicato ha alertado también de los riesgos para la precarización del empleo que plantea el aumento de las franquicias, que están soportando el crecimiento del sector.

"Es necesario tener un salario mínimo sectorial de referencia de 18.000 euros para 2024 para dignificar este empleo", ha expresado el coordinador sectorial de supermercados de CCOO Servicios, Ángel Trujillo Ramírez. Según el análisis llevado a cabo por el sindicato, los convenios colectivos vigentes en el sector del comercio de alimentación establecen una remuneración anual media de 15.588 euros para los grupos profesionales que carecen de funciones directivas o de mando, lo cual se traduce en un salario medio de 8,7 euros por hora, una remuneración inferior a los 13,9 euros de media del conjunto de sectores.

Según datos de octubre de la Seguridad Social, el sector del comercio minorista emplea en España a 1.398.013 personas por cuenta ajena y a 494.816 autónomos, lo que supone respectivamente incrementos del 1% y el 3% respecto a a antes de la pandemia. "Las plantillas están en recuperación", ha afirmado el Secretario General de la Federación de Servicios, José María Martínez, que ha identificado tres variaciones en el perfil de los trabajadores del sector tras la covid-19.

En concreto, se ha incrementado en más de tres puntos la proporción de población de nacionalidad extranjera empleada hasta representar el 10,4%, así como el personal de más de 45 años y los trabajadores con estudios secundarios y superiores. "El comercio es un sector refugio y una lanzadera de empleo cuando se recupera la actividad", ha sostenido Martínez, que ha agregado que el comercio sigue siendo un sector mayoritariamente femenino, ya que el 67% de los trabajadores son mujeres.

No obstante, la tasa de empleo a tiempo parcial en el sector se sitúa en el 25,2%, casi tres puntos porcentuales por encima del nivel anterior a la pandemia, y el 45,3% de esa parcialidad no es deseada. "Con contratos de 10 y 15 horas a a semana no se llega a una salario digno para sobrevivir", ha explicado la Secretaria de Políticas sectoriales de Comercio, Ángeles Rodríguez. Por ello, CCOO propone "apostar por un empleo estable y de calidad, reduciendo la parcialidad y la temporalidad". "Apostamos por el incremento del empleo indefinido hasta un 90%", ha añadido Trujillo, que ha planteado la fijación de un mínimo de 28 horas en los contratos parciales.

Entre las propuestas de CCOO figuran también la racionalización de la regulación sobre horarios comerciales y domingos y festivos, así como la apuesta por la conciliación con dos días de descanso a la semana. "A la Administración le pedimos que apueste por una regulación nacional, en la que se regule una horquilla de máximos y mínimos de domingos y festivos, así como la regulación de las zonas de afluencia turística", ha reclamado Trujillo.

Crecimiento de las franquicias

Asimismo, los representantes sindicales han advertido sobre los riesgos para la precarización del empleo del aumento de las franquicias. Estos formatos, según Martínez, "cuentan con plantillas más cortas, se respeta menos el cumplimiento de la jornada y, en general, se tiene salarios más bajos, porque nadie externaliza para pagar más". "Hay que evitar que la franquicia se convierta en un foco de precarización de los trabajadores y se les aplique los convenios colectivos", ha recalcado en la misma línea Trujillo.

Los datos del análisis de CCOO Servicios evidencia el peso de las franquicias en el crecimiento del número de supermercados. En 2021 el número de establecimientos se incrementó un 2,4% respecto al año anterior, elevándose el ritmo de crecimiento de las franquicias hasta el 5,3%, frente al 0,5% de los establecimientos propios. Las franquicias suponen ya el 35% del total de establecimientos y el 16% de la superficie total del comercio de alimentación.

En términos globales, según los datos ofrecidos por CCOO, tras la pandemia, la actividad comercial de los supermercados ha experimentado una buena evolución, con ratios de rentabilidad positivos en 2021 en todos los operadores, salvo Dia y Eroski. "El sector no está viviendo una crisis de negocio, va bien", ha afirmado Martínez. "Pensamos que el esfuerzo de mejora salarial puede ser homogéneo y generalizado. Somos realistas y estamos muy satisfechos con el convenio de Dia, que es un gran convenio en un momento delicado para una empresa en proceso de transición, pero que ha apostado por la calidad del empleo y los salarios de su plantilla. Si Dia apuesta por ahí, el resto de cadenas de supermercados debe seguir por el mismo camino", ha defendido.

Medidas fiscales para las familias

El secretario general de la Federación de Servicios ha aprovechado también para pedir al Ejecutivo "medidas fiscales" para las familias en materia de alimentación, transporte, energía y vivienda. "Instamos al Gobierno a que haya medidas fiscales que apoyen a los trabajadores y a las familias en los ámbitos de alimentación, transportes, vivienda y energía, donde la renta tiene impactos muy importantes", ha dicho.

"Eso, acompañado de un incremento del salario mínimo y de redondear el acuerdo de pensiones, marca un conjunto de medias que creemos que es muy oportuno plantear en estos momentos", ha insistido Martínez, que ha pedido cautela para valorar un hipotético impuesto a la distribución que el Ejecutivo podría estar estudiando. "Hay que estar a la espera de lo que el Gobierno plantee en materia de apoyo a las rentas medias y bajas, pero tiene que haber medidas fiscales que palíen los problemas que tienen las familias españolas", ha recalcado.