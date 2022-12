Díaz baraja adelantar la decisión sobre su candidatura mientras Podemos la presiona para empezar ya a negociar

El panorama a la izquierda del PSOE sigue lleno de incertidumbres, pero la principal, si Yolanda Díaz se presentará a las próximas elecciones generales, podría estar cerca de resolverse. Fuentes muy próximas a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar confirman que Díaz está barajando adelantar su decisión y hacerla pública antes de que termine su "proceso de escucha", que está previsto que celebre sus últimos actos en febrero o marzo. Eso implicaría despejar la principal incógnita y sentar las bases de la negociación con un Podemos que insiste en que las conversaciones para pactar una candidatura a las generales -previstas para diciembre de 2023- deben comenzar "cuanto antes".

Díaz lleva tiempo dando señales de que tiene decidido presentarse como candidata -más de una vez ha asegurado que está dispuesta a dar "un paso adelante"-, pero lo cierto es que, hasta ahora, no lo ha confirmado expresamente. Y esa indefinición ha generado muchos nervios en Podemos, que presiona a la vicepresidenta para que acelere sus tiempos porque quiere cerrar ya un acuerdo que, a juicio de los morados, debe ser "justo y generoso" para con ellos. Eso, para Podemos, se traduce en que la formación que lidera Ione Belarra debe seguir siendo la más importante de todo el espacio a la izquierda del PSOE, una primacía con la que Díaz no se siente cómoda.

El entorno de la líder de Sumar, no obstante, admite que hay muchos dirigentes que le están transmitiendo que la "incertidumbre" que, por ahora, ha mantenido en torno a su posible candidatura está perjudicando al espacio progresista. Y de ahí que Díaz se esté planteando adelantar el anuncio sobre si se presenta o no a las elecciones, lo que implicaría realizarlo antes de que los grupos de trabajo de Sumar presentaran sus documentos de propuestas, el embrión de un programa electoral de la vicepresidenta segunda.

Fuentes próximas a la dirigente, no obstante, rechazan que este eventual cambio de planes responda a las presiones de Podemos, con el que la vicepresidenta mantiene relaciones muy tensas desde hace meses. Es más: Díaz, aseguran estas fuentes, no se va a dejar presionar pese a estar recibiendo "golpes" de la dirección morada y del ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Y más, sostiene el entorno de la vicepresidenta, cuando Díaz sí tiene buena relación con diferentes direcciones territoriales del partido morado, que en algunos casos están acudiendo a sus actos por España pese al desencuentro entre la dirección estatal de Podemos y la vicepresidenta.

No obstante, fuentes del partido morado rebajan mucho este extremo y aseguran que sus direcciones autonómicas se están limitando a prestar apoyo logístico a Díaz para que celebre los actos de Sumar en cada comunidad, habida cuenta de que la plataforma apenas cuenta con recursos propios. De hecho, estas fuentes aseguran que la interlocución de la vicepresidenta con Podemos es muy escasa: tanto que, señalan, los órganos de coordinación de Unidas Podemos que lidera Díaz como líder del espacio morado llevan meses inoperativos.

Podemos exige a Díaz que dé el primer paso

En cualquier caso, y pese a lo agudas que son estas tensiones, las fuentes consultadas tanto de Sumar como de Podemos aseguran que la candidatura única para las próximas generales sigue siendo su primera opción, entre otras cosas porque ir por separado provocaría la pérdida de un gran número de escaños por el efecto del sistema electoral. Los morados, eso sí, exigen a Díaz que dé el primer paso como futura líder y demuestre su "voluntad política" de llegar a un acuerdo para esas elecciones, algo que, a su juicio, debe traducirse en iniciar lo antes posible la negociación. El entorno de la vicepresidenta, por su parte, sostiene que "no se puede construir desde la destrucción".

Las fuentes de Podemos consultadas no concretan una fecha en la que el acuerdo, a juicio de los morados, debe estar cerrado. Pero sí aseguran que el acuerdo que se alcance debe ser "justo" y conseguir que todos los actores políticos a la izquierda del PSOE se sientan "respetados", lo cual significa para los morados que deben mantener su cuota de poder interno como principal partido del espacio. Podemos evita acusar directamente a Díaz de querer orillarles, pero fuentes moradas sí aseguran que hay "gente" del entorno de la vicepresidenta que le susurra que podría obtener mejores resultados electorales sin Podemos.

La formación morada, además, apela a la "generosidad" que, sostiene, debe tener Díaz para con Podemos. Y reivindica que desde su aparición en 2014, el partido ha sido generoso con las fuerzas minoritarias a la izquierda del PSOE. Tanto, sostienen, que de los cinco ministerios con los que cuenta Unidas Podemos, solo dos los controla puramente Podemos: Derechos Sociales (Ione Belarra) e Igualdad (Irene Montero). Díaz, que es vicepresidenta y ministra de Trabajo, no forma parte de la formación morada, mientras el titular de Consumo, Alberto Garzón, es el líder de IU y el ministro de Universidades, Joan Subirats, es de Catalunya en Comú y muy próximo a su líder, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.