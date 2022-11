Podemos pide a Díaz que acelere y ultime su "partido" para las generales: "Aún estamos a tiempo de una coalición"

Podemos se impacienta ante la indefinición de Yolanda Díaz de cara a las próximas elecciones generales. Tras meses de mensajes velados, el partido morado ya abrió la duda hace tres semanas de si acudirá a esos comicios en alianza con la vicepresidenta segunda. Y, este lunes, mantuvo la presión y deslizó que, pese a que Díaz aún no ha aclarado sus intenciones, "aún" hay "tiempo" para conformar una "coalición" con el "partido" Sumar a las elecciones, pese a que la plataforma de la vicepresidenta ni siquiera se ha constituido en formación política.

El mensaje lo transmitió este lunes el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, que aseguró que "todavía" están "a tiempo de llegar a una coalición con Sumar" pese a que "Yolanda Díaz ni siquiera ha terminado de organizar su partido". "Una vez termine, nos sentaremos a escucharla", apuntó Fernández, que intervino apenas un par de horas después de que la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, señalara que "la unidad es importante" y "aún es posible conseguir un acuerdo de coalición con Sumar".

El cambio de tono es importante porque supone constatar abiertamente que cabe la posibilidad de que Podemos y Sumar no se presenten conjuntamente a las elecciones: si "aún" hay tiempo es porque se reconoce implícitamente que existe la opción de que no lo haya en el futuro y, por ende, los morados acudan sin Díaz a las generales. No obstante, Podemos insiste en la vicepresidenta es su candidata predilecta en una candidatura "con unidad y teniendo la capacidad de gobernar con más fuerza".

Lo que falta por definir, no obstante, es algo que para Podemos es clave: el formato que tendrá Sumar y la fuerza que tendría el partido morado dentro de una eventual alianza. De ahí que la formación pida cada vez más a las claras que el proyecto de Díaz se concrete, y por ello Montero señaló que la pregunta sobre si habrá unidad a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales "la tiene que responder Yolanda, que ahora mismo está organizando su partido". "Pero sí, yo todavía creo que es posible un acuerdo de coalición con Sumar", insistió.

Eso sí: como lleva meses planteando, Podemos solo se plantea una coalición en pie de igualdad con Sumar para seguir manteniendo su marca y estructuras, y de ahí que tanto Montero como Fernández hablen del "partido" de Díaz y digan que quieren una "coalición" con él, pese a que dicho partido por el momento no existe, ya que hasta ahora la vicepresidenta del Gobierno solo ha registrado una asociación. Quien más claro ha sido en este sentido es el ex secretario general Pablo Iglesias, que hace tres semanas exigió a Díaz en un ruidoso discurso "respeto" a Podemos.