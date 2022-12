Un 10% de los 3,3 millones de voluntarios que hay en España tiene alguna discapacidad

Mujer, de entre 25 y 45 años, con un nivel de estudios alto, que reside en una población de tamaño mediano o grande, trabaja y vive en un hogar con dos miembros y no tiene menores o personas dependientes a su cargo es el perfil mayoritario de las personas que hacen voluntariado en España, según ha dado a conocer la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra este 5 de diciembre.

Según las conclusiones de 'La Acción Voluntaria en 2022', un trabajo que se publica a través del Observatorio del Voluntariado, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en España hay 3,3 millones de personas mayores de 14 años que realizan labores de voluntariado, una cifra que supone un aumento con respecto a 2021. El crecimiento de este último año es de casi dos puntos y alcanza al 8,2% de la población, al pasar de 2,7 a 3,3 millones de personas.

Entre las conclusiones que se extraen del informe, destaca la feminización del voluntariado, al pasar del 54% de mujeres y 46% de hombres en 2021, al 56% de mujeres y el 44% de hombres en este 2022. El leve incremento se observa en todas las franjas de edad, pero se acentúa entre la población menor de 25 años. Este colectivo, además de realizar voluntariado, también colabora con alguna ONG.

En relación con la juventud, hay aproximadamente un millón de personas voluntarias jóvenes en España y más del 60% hace voluntariado una o más de una vez por semana. En su mayoría, se dedican exclusivamente a estudiar, pero el 35% tiene un empleo. Los entornos preferidos por la juventud para ejercer la tarea solidaria son el voluntariado de ocio y tiempo libre, seguido del social y del educativo.

Este colectivo afirma que empezaron en el voluntariado por influencia de su entorno más cercano (familia o amistades) más que por la información que les llegó a través del entorno digital y las redes sociales. El estudio constata de este modo que la juventud que hace voluntariado está en franco crecimiento y actualmente supera en casi en un punto y medio a la media del conjunto de la población del país (9,6%).

Por otro lado, el repunte del voluntariado también se hace evidente entre las personas mayores de 65 años, una franja de edad que ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia ya que registra un ascenso de más de dos puntos con respecto a 2021 (del 4,1% al 6,6% del total).

Otro dato del informe es que el 58% de los encuestados destacan como gran inconveniente para implicarse el hecho de tener a su cargo a menores de edad o a personas con dependencia.

En materia de accesibilidad, el estudio muestra que el voluntariado en España aprueba en accesibilidad: el 10% de las personas que practican la tarea solidaria tienen alguna discapacidad, una tasa casi idéntica a la que representa la discapacidad en el conjunto de la población.

Este estudio se ha realizado en el tercer trimestre de 2022 al realizar 2.130 entrevistas telefónicas a población mayor de 14 años.

El peso de los jóvenes también se refleja en la Fundación Cibervoluntarios: este 2022, más de 900 personas se han sumado a la red, de las cuales casi la mitad son jóvenes menores de 30 años. Actualmente, más de 2.300 personas cibervoluntarias en toda España comparten su tiempo y conocimientos para acercar la tecnología a cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad digital, con especial atención a colectivos vulnerables.

La Fuerza V, una fuerza 'que mueve'

Cruz Roja también ha dado a conocer el perfil de sus voluntarios: mujer, de 41 años, con estudios superiores, y que realiza su acción de voluntariado en inclusión social. En lo que va de año, más de 34.000 personas se incorporaron a la organización que suma ya más de 250.000 voluntarios.

La antigüedad media de las personas voluntarias es de 7 años, 9 meses y 23 días. Por otra parte, el rango de edad en el que se agrupa el mayor número de personas voluntarias es el comprendido entre los 21 y los 30 años, con 67.449 personas voluntarias (26% del total).

Entre las tareas de mayor interés para realizar voluntariado destacan primero las relativas a inclusión social; segundo, las de socorro y emergencias; y en tercer lugar las dedicadas a la juventud.

Por ello, la ONG quiere hacer valer la 'Fuerza V', "la fuerza que mueve al voluntariado ante una situación de necesidad para responder, para ayudar en su entorno, y en todas partes". "Llegamos a donde llegamos porque tenemos esa fuerza de personas voluntarias", ha destacado el director de Voluntariado de Cruz Roja, Moisés Benítez.

En su opinión, los voluntarios representan "una energía inmensa que está en todas partes y nace de las personas, conecta, y hace actuar con generosidad y entusiasmo, con más intensidad que la propia necesidad que se atiende. Imparables, cambiando la vida de las personas".

Así lo han demostrado durante el 2022, según la entidad, en situaciones como la crisis derivada del conflicto de Ucrania, atendiendo a 120.000 personas hasta la fecha con 8.421 personas voluntarias; o durante los incendios que asolaron varias comunidades autónomas este verano, así como a diario acompañando a personas mayores, escuchando a quienes necesitan un desahogo emocional u orientando y formando a personas que necesitan un empleo, entre otras.

Cruz Roja desarrolla en la actualidad proyectos que llegan a más de cinco millones de personas al año, una cifra que podría aumentar, según la organización, por la actual crisis derivada de la inflación, el cambio climático o el conflicto en Ucrania. Por ello, en septiembre lanzó el llamamiento de emergencia 'Cruz Roja Reacciona' que, con una financiación inicial de ocho millones de euros, va a atender las necesidades urgentes de 100.000 personas en situación de vulnerabilidad.

Seña de identidad

Para Manos Unidas, el voluntariado es una de sus señas de identidad pues más del 97% de las personas que trabajan en la organización son voluntarios. Por ello, ha decidido diseñar un plan con un doble objetivo: interesar a los jóvenes y fidelizar al actual voluntariado.

En estos momentos, la entidad cuenta con un 3% de voluntariado joven, entre 20 y 29 años y un 3% de voluntariado de 30 a 39 años. El resto es de más edad, con un 47% del voluntariado entre los 50 y los 69 años. Según el vicepresidente de Manos Unidas y responsable del Área de Personas, y también voluntario, José Valero, "lo que más valoran los jóvenes voluntarios es sentirse a gusto en la entidad, valorados y queridos".

"Pretendemos que esto vaya a más y darles más peso en la toma de decisiones. Además, el voluntariado de Manos Unidas, aparte de estar muy motivado, tiene un gran mérito pues, al trabajar para personas que están a miles de kilómetros, nuestros beneficiarios no se pueden ver ni tocar, por lo que aún es más de agradecer su compromiso", destaca. Manos Unidas cuenta con 6.156 voluntarios, de los cuales 5.897 están en sus 72 delegaciones y 259 forman parte de los Servicios Centrales.

En el caso de Misiones Salesianas, han lanzado la propuesta de voluntariado de larga estancia para 2023, en casas salesianas de África, América y Asia dedicadas al desarrollo de las personas por un periodo mínimo de cuatro meses y máximo de un año. El plazo de inscripción finaliza el 13 de enero.

Mientras, el Servicio de Voluntariado de la ONCE terminará este 2022 superando la cifra de los 100.000 servicios prestados a personas ciegas o con discapacidad visual afiliadas a la Organización. Además, entre enero y octubre se había atendido a 6.154 personas afiliadas, un 16,14% más respecto al mismo periodo del año anterior.

La ONCE cuenta actualmente con 3.050 personas voluntarias de la propia Organización y de 79 entidades colaboradoras, entre las que figuran organizaciones como Cruz Roja, Grandes Amigos o Fundación ONCE. La ONCE dedica su cupón diario a esta jornada con el lema 'Hazte voluntario, cuida el mundo'.