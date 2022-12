‘Creo en mí’, una campaña con historias reales que muestran la fortaleza y el orgullo de seis personas con discapacidad intelectual

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Down Madrid lanza la campaña ‘Creo en mí’, con historias reales de personas que muestran la fortaleza que las mueve cada día y el orgullo que sienten al haber conseguido superar los retos y situaciones adversas de la vida.

Zulema, Marta, Raúl, Natalia, Lorena y Daniel son los seis protagonistas de esta campaña, que tiene como objetivo dar voz a personas con discapacidad intelectual que, a pesar de las dificultades, han logrado superarse cada día.

Para la directora general Down Madrid, Elena Escalona, ‘Creo en mí’ es una "forma de demostrar que la confianza y la autoestima son fundamentales para cumplir los sueños que cada uno se proponga, una afirmación que por supuesto también está presente en la vida de las personas con discapacidad intelectual". De este modo, la campaña muestra historias que hablan de grandes retos cumplidos, como el baile, el teatro o la pintura. "Pero son sobre todo historias de personas que deciden tomar las riendas de su vida levantándose frente a situaciones complejas y luchando por dar lo mejor de sí mismos", destaca Escalona.

La campaña de Down Madrid ha contado con la colaboración de la agencia fotográfica Imagen en Acción, coordinada en la Zona Centro por Carlos Horcajada. En concreto, los fotógrafos David Collado y Silvia Álvarez han participado como voluntarios en la creación de las imágenes de esta iniciativa, que relata las siguientes historias de vida.

En cada una de las historias presentadas en ‘Creo en mí’ hay un reto más allá de la discapacidad intelectual. La pérdida de visión, el uso de prótesis o superar una grave enfermedad son algunas de las adversidades a las que se han tenido que enfrentar los protagonistas de la campaña. Así lo cuenta Marta, usuaria de Down Madrid, cuando presenta su historia: “cuando comencé a perder visión, me sentí mal, pero cogí fuerzas y he salido adelante. Aunque quisiera ver más, ahora hago repostería, salgo con mis amigas sin monitor, juego al pádel, pinto mandalas, he votado tres veces y voy a la universidad. Estoy contenta y orgullosa de mí. Supero este reto con la ayuda de mis padres, con la letra más grande y sentada cerca de la pizarra”.

Marta CEDIDA

‘Creo en mí’ es también una invitación a dar a cada persona la confianza necesaria para que crean en ellos mismos. “Nado, bailo, voy al gym… Me encanta estar activa. Me siento libre al experimentar el movimiento de mi cuerpo. Tener una prótesis no me impide hacer nada de esto. Ni siquiera cuando tuve el accidente pensé en dejar de hacer deporte… Si siempre consigo lo que me propongo, ¿por qué esta vez no?, me dije a mí misma. Y tenía razón. Estoy orgullosa y me siento feliz. Me he adaptado bien a la prótesis y superé mi accidente porque creo en mí”, afirma Zulema.

En su historia Natalia, relata: “He hecho muchas cosas en la vida, como cantar y actuar en el Auditorio Nacional. Voy a psicoballet, hago chapas y empaqueto regalos en el taller de artesanía y merchandaising en el Centro Ocupacional 3Olivos de Down Madrid. Cada vez soy más autónoma. Antes me daba miedo hacer el trasbordo en el metro, pero ahora lo hago tranquila. Aunque, si de algo estoy orgullosa, es, sobre todo, de haber vencido al cáncer. Soy fuerte y he conseguido ser la persona valiente que soy porque creo en mí”.

Natalia CEDIDA

“Sé de jardinería, peluquería y un montón de cosas más. Mis padres me han ayudado a moverme por mi cuenta; mi hermano igual. He ganado medallas de natación, ya no le tengo miedo a los fuegos artificiales y llevo trabajando catorce años en una empresa… ¡Es mucho tiempo! ¡Ah!, también he aprendido a luchar contra una enfermedad. Después de esto, sé que puedo llegar todo lo lejos que quiera porque creo en mí”, cuenta Lorena.

Lorena CEDIDA

Por su parte, Raúl, otro de los participantes, apunta que si hay algo que le hace sentir orgulloso es la autonomía que ha conseguido: “es muy importante para mí moverme de forma independiente. No sé leer ni escribir, pero eso no me impide moverme en el metro. Cuando me pierdo, intento orientarme por mi cuenta. Tampoco me ha sido un obstáculo para trabajar, ni hacer teatro. Repetir, repetir, y repetir… ¡así me aprendo los guiones! Hoy vivo solo en un piso tutelado y soy todavía más autónomo porque creo en mí”.

Raúl CEDIDA

Por último, Daniel comparte: “Lo que más disfruto en la vida es tocar la guitarra, esto me hace muy feliz. La motricidad de mis manos me lo ponen difícil, pero cojo la guitarra todas las tardes, la toco y me siento orgulloso de conseguir que suene la música. También me siento orgulloso de que me hayan aceptado en la universidad. Ahora mi mayor reto es llevar al día los temas. Me esfuerzo por sacar buenas notas. Este es mi sueño y lo estoy cumpliendo porque creo en mí”.

Daniel CEDIDA

En definitiva, la campaña ‘Creo en mí’ quiere mostrar en una fecha tan especial como es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad la importancia de la determinación, de la aceptación personal y de la confianza para alcanzar los sueños y metas por uno mismo contando siempre con los apoyos necesarios.